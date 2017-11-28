С космодрома Восточный вовремя взлетела ракета-носитель «Союз-2.1б» (видео)

Фото: tvroscosmos.ru

На околоземное пространство он доставит космический аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» № 2-1 для климатических наблюдений и 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.

По словам специалистов, отправленный в космос космический аппарат «Метеор-М» № 2-1 поможет получить глобальные и локальные изображения облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом инфракрасном и микроволновом (в том числе сантиметровом) диапазонах. Также благодаря аппарату можно будет получить данные, которые помогут определить температуру морской поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности; определить общее содержание малых газовых компонентов атмосферы и другое.

Малые космические аппараты, в свою очередь, имеют научную, образовательную и исследовательскую ценность для учреждений целого ряда стран: России, Норвегии, Швеции, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады и Федеративной Республики Германии. 17 из 18 малых космических аппаратов будут выведены в рамках реализации иностранных контрактов, сообщают в Роскосмосе.

Завершит свой путь ракетоноситель в девятом часу вечера по амурскому времени. Примерно в 20:16 (14:16 мск) разгонный блок вернется в атмосферу Земли и упадет в Тихий океан.

С успешным запуском ракеты-носителя амурчан поздравил глава региона Александр Козлов: «Хочу поздравить всех с очередным успешным запуском ракеты с амурского космодрома Восточный. Думаю, амурчане, да и жители других регионов с интересом наблюдали за этим событием. Очередной запуск – это очередной шаг на пути развития, российской космонавтики. Что касается Приамурья, космодром – это один из важных факторов экономического развития области. С 2012 года в бюджет Амурской области от организаций, осуществляющих строительство и эксплуатацию космодрома Восточный, поступило около 2,5 миллиарда. рублей. В новом амурском городе – Циолковском строятся социальные объекты, заметно улучшается демографическая обстановка. До недавнего времени в ЗАТО Углегорск проживали 5 тысяч человек. Сейчас строится новый жилой микрорайон на 15 тысяч человек. Поэтому тот факт, что наш регион стал космической гаванью всей страны, придаёт нам и гордости за Амурскую область, и перспективы, и уверенность в завтрашнем дне».

Первый пуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. На орбиту запустили ракету-носитель «Союз 2.1а» с тремя спутниками «Ломоносов», «Аист-2Д» и «СамСат-218». Изначально планировалось, что пуск состоится на день раньше. Однако на последней минуте перед стартом запуск по технической причине перенесли.