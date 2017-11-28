В трех районах Амурской области перед пуском ракеты эвакуировали людей

Эвакуация жителей нескольких населенных пунктов прошла 28 ноября, в день запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Вывозить жителей из Шимановского, Зейского и Тындинского районов начали в полдень.

Из-за запуска ракеты, как и в прошлом году, пришлось эвакуировать некоторых жителей области. Самая массовая эвакуация состоялась в селе Чагоян Шимановского района, которое находится в 26 километрах от космодрома. И это первый населенный пункт, над которым пролетит ракета.

Семьи с маленькими детьми до шести лет вывезли в соседнее село Петруши и разместили в детском саду. Для эвакуированных организовано питание. Детей от шести до 18 лет отвезли в Шимановский культурно-спортивный комплекс, где в большом зале для них организовали просмотр фильма и чаепитие. Всех совершеннолетних жителей, которые согласились на эвакуацию, в ближайшее время должны вывезти за 10-километровую зону от Чагояна, рассказала первый заместитель главы администрации Шимановского района Елена Булгакова.

«Там они посмотрят на пуск ракеты, и их отвезут обратно. Это все будет буквально в течение часа», – добавила заместитель главы.

В Зейском районе с территории предполагаемого падения отделяемых частей ракеты вывезли только троих сторожей на участке артели ООО «Зейская тайга». Массовая эвакуация сотрудников, как в прошлом году, не понадобилась: на зимнее время все работы приостановлены.

«На территории района работает группа представителей Роскосмоса. Перед запуском они осуществляют мониторинг предполагаемого района падения. Они приезжали уже в октябре, работали. И вот снова приехали в 20-х числах ноября с целью обследовать район предполагаемого падения и в случае обнаружения там людей, провести их эвакуацию, как было в прошлом году. Вчера они вылетали, людей там нет. Троих сторожей, которые были на участке, уже вывезли. Я поддерживаю контакт с руководителем артели. Как только ракета пролетит, ступень упадет, с Роскосмосом мы согласовываем. И по моей команде они могут вернуться. В прошлом году обратно все вернулись уже на следующий день» – сообщил глава района Андрей Ложечкин.

В прошлом году запуск состоялся в конце апреля, когда работы уже шли и артельщики заехали. Поэтому тогда эвакуировали порядка 30 человек.

В Тындинском районе, по словам главы Тамары Лысаковой, эвакуировались только сотрудники метеостанции и члены их семей – всего 4 человека. Еще накануне они выехали в поселок Дипкун, расположенный недалеко от станции.