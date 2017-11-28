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В трех районах Амурской области перед пуском ракеты эвакуировали людей

Эвакуация жителей нескольких населенных пунктов прошла 28 ноября, в день запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Вывозить жителей из Шимановского, Зейского и Тындинского районов начали в полдень.

Из-за запуска ракеты, как и в прошлом году, пришлось эвакуировать некоторых жителей области. Самая массовая эвакуация состоялась в селе Чагоян Шимановского района, которое находится в 26 километрах от космодрома. И это первый населенный пункт, над которым пролетит ракета.

Семьи с маленькими детьми до шести лет вывезли в соседнее село Петруши и разместили в детском саду. Для эвакуированных организовано питание. Детей от шести до 18 лет отвезли в Шимановский культурно-спортивный комплекс, где в большом зале для них организовали просмотр фильма и чаепитие. Всех совершеннолетних жителей, которые согласились на эвакуацию, в ближайшее время должны вывезти за 10-километровую зону от Чагояна, рассказала первый заместитель главы администрации Шимановского района Елена Булгакова.

«Там они посмотрят на пуск ракеты, и их отвезут обратно. Это все будет буквально в течение часа», – добавила заместитель главы.

В Зейском районе с территории предполагаемого падения отделяемых частей ракеты вывезли только троих сторожей на участке артели ООО «Зейская тайга». Массовая эвакуация сотрудников, как в прошлом году, не понадобилась: на зимнее время все работы приостановлены.

«На территории района работает группа представителей Роскосмоса. Перед запуском они осуществляют мониторинг предполагаемого района падения. Они приезжали уже в октябре, работали. И вот снова приехали в 20-х числах ноября с целью обследовать район предполагаемого падения и в случае обнаружения там людей, провести их эвакуацию, как было в прошлом году. Вчера они вылетали, людей там нет. Троих сторожей, которые были на участке, уже вывезли. Я поддерживаю контакт с руководителем артели. Как только ракета пролетит, ступень упадет, с Роскосмосом мы согласовываем. И по моей команде они могут вернуться. В прошлом году обратно все вернулись уже на следующий день» – сообщил глава района Андрей Ложечкин.

В прошлом году запуск состоялся в конце апреля, когда работы уже шли и артельщики заехали. Поэтому тогда эвакуировали порядка 30 человек.

В Тындинском районе, по словам главы Тамары Лысаковой, эвакуировались только сотрудники метеостанции и члены их семей – всего 4 человека. Еще накануне они выехали в поселок Дипкун, расположенный недалеко от станции.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    44 минуты назад

    Эвакуировать людей, это конечно круто! А как же инвалиды и престарелые и те, что не хотят кочевать из собственного дома. В удобном месте построен космодром! Уж эвакуировали бы нас всех из этой проклятой богом Амурской области куда-нибудь в Подмосковье. Со вчерашнего дня в Белогорске с какого-то перепугу подняли цены на такси, причём на 50%. Объясняют холодной погодой. А в Благовещенске что теплее? Почему там цены не поднимаются? Почему там квартплата в 2 раза ниже, чем в Белогорске?

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад

    Алиса65

    Со вчерашнего дня в Белогорске с какого-то перепугу подняли цены на такси, причём на 50%. Объясняют холодной погодой. А в Благовещенске что теплее? Почему там цены не поднимаются? Почему там квартплата в 2 раза ниже, чем в Белогорске?



    Зато вам медальки при рождении давать будут. )



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