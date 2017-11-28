Генерал-полковник, командовавший российскими войсками в Сирии, возглавил ВВО

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Бывший командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлёв назначен командующим войсками Восточного военного округа. Он получил штандарт из рук замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова.

Предыдущий командующий силами ВВО Сергей Суровикин сейчас является Главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Он также руководил группировкой войск Вооруженных Сил России в Сирии, причем позже Александра Журавлева.

Указом президента Российской Федерации от 22 ноября генерал-полковник Александр Журавлев назначен на должность командующего войсками Восточного военного округа.

По словам Дмитрия Булгакова, Журавлёв зарекомендовал себя опытным руководителем и умелым организатором, последовательно прошел все основные командно-штабные должности: от командира батальона до заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил России.

Генерал-полковник Александр Александрович Журавлёв родился в 1965 году в поселке Голышманово Тюменской области. На службе в Вооруженных силах с 1982 года. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1996 году – Военную академию бронетанковых войск, в 2008 году – Военную академию Генерального штаба. В 2016 году командовал группировкой Вооружённых сил России в Сирии. В том же году удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. С января 2017 года заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил, сообщает сайт Минобороны.