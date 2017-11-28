На дороге «Подъезд к Благовещенску» автомобили пустили в объезд
На 115-м километре трассы «Подъезд к Благовещенску» автомобильное движение переводят на временную объездную дорогу. Новая схема начинает действовать в 14:00 28 ноября.
Изменить маршрут решили из-за строительных работ. В этом районе оборудуют развязку на разных уровнях. С 14 часов 28 ноября в районе 115 километра открывается объездная дорога. На месте будут работать наряды дорожно-патрульной службы.
«Просим водителей при движении быть предельно внимательными, руководствоваться установленными временными дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами. Не создавать необоснованных помех, двигаться в соответствии с установленной скоростью. Быть взаимовежливыми и с пониманием отнестись к трудностям», – обратились к водителям сотрудники Госавтоинспекции.
По объездной дороге движение будут осуществляться до мая 2018 года.
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