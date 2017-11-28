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28ноября
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сегодня, 13:39 6

На дороге «Подъезд к Благовещенску» автомобили пустили в объезд

На дороге «Подъезд к Благовещенску» автомобили пустили в объезд

На 115-м километре трассы «Подъезд к Благовещенску» автомобильное движение переводят на временную объездную дорогу. Новая схема начинает действовать в 14:00 28 ноября.

Изменить маршрут решили из-за строительных работ. В этом районе оборудуют развязку на разных уровнях. С 14 часов 28 ноября в районе 115 километра открывается объездная дорога. На месте будут работать наряды дорожно-патрульной службы.

«Просим водителей при движении быть предельно внимательными, руководствоваться установленными временными дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами. Не создавать необоснованных помех, двигаться в соответствии с установленной скоростью. Быть взаимовежливыми и с пониманием отнестись к трудностям», – обратились к водителям сотрудники Госавтоинспекции.

По объездной дороге движение будут осуществляться до мая 2018 года.

Просмотров всего: 2098

#транспорт

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Fedia

    Fedia
    1 час назад

    Красиво написано на 115 км подъезд Благовещенску

  • Fedia

    Fedia
    1 час назад

    Также можно написать 1115 км, какая разница?

  • Fedia

    Fedia
    1 час назад

    Также можно написать 1115 км, какая разница?

  • Fedia

    Fedia
    1 час назад

    Также можно написать 1115 км, какая разница?

  • Сэр

    Сэр
    57 минут назад

    Федю заклинило. А может он тормоз по жизни.

  • inoy

    inoy
    40 минут назад

    К!! БЛАГОВЕЩЕНСКУ, значит отсчет не от города

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