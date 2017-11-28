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Морозный день: прогноз погоды в Амурской области на 29 ноября

Морозный день: прогноз погоды в Амурской области на 29 ноября
Фото: pet-mir.ru

В среду, 29 ноября, в Амурской области будет переменно облачно, местами ожидается слабый и умеренный снег. Западный, северо-западный ветер разовьет скорость 2-7 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 21-26, местами – до 36 градусов мороза. Днем будет 17-22, на севере при облачности – до минус 28 градусов.

В Благовещенске осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра достигнет 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 22-24, днем – 16-18 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    40 минут назад

    Обычная для этой местности погода, не считая ветра. А ветер устроили постройкой многочисленных ГЭС, когда были взорваны горы и сопки. Когда была только Зейская ГЭС, ветер дул только в феврале.

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