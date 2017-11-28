Дебошира с авиарейса Благовещенск – Екатеринбург ждет «административка»

Пассажира, который устроил дебош в самолете, летевшем из Благовещенска в Екатеринбург, ждет административное наказание. По какой именно статье КоАП отличился мужчина, пока не уточняется.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу ИА «Амур.инфо» рассказали, что инцидент на борту произошел 27 ноября. Мужчина, который доставил неприятности остальным пассажирам и членам экипажа, – не житель Амурской области. После случившегося его привели в дежурную часть, но не задержали.

«27 ноября экипаж рейса U6-300 сообщил диспетчерам аэропорта о пьяном пассажире на борту. По прилете рейса в Екатеринбург к воздушному судну был вызван наряд полиции», – прокомментировали случай в пресс-службе аэропорта Кольцово Екатеринбурга.

Как сообщало Амур.инфо, пассажир устроил дебош в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии». Выпив, мужчина стал вести себя неадекватно – кричал, ругался матом, а также приставал к соседям. Хулигана пришлось усмирять радикальным способом: его скрутили, приклеили скотчем к креслу и заклеили рот. В аэропорту Кольцово нарушителя передали полицейским.