Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:01 2

Дебошира с авиарейса Благовещенск – Екатеринбург ждет «административка»

Дебошира с авиарейса Благовещенск – Екатеринбург ждет «административка»

Пассажира, который устроил дебош в самолете, летевшем из Благовещенска в Екатеринбург, ждет административное наказание. По какой именно статье КоАП отличился мужчина, пока не уточняется.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу ИА «Амур.инфо» рассказали, что инцидент на борту произошел 27 ноября. Мужчина, который доставил неприятности остальным пассажирам и членам экипажа, – не житель Амурской области. После случившегося его привели в дежурную часть, но не задержали.

«27 ноября экипаж рейса U6-300 сообщил диспетчерам аэропорта о пьяном пассажире на борту. По прилете рейса в Екатеринбург к воздушному судну был вызван наряд полиции», – прокомментировали случай в пресс-службе аэропорта Кольцово Екатеринбурга.

Как сообщало Амур.инфо, пассажир устроил дебош в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии». Выпив, мужчина стал вести себя неадекватно – кричал, ругался матом, а также приставал к соседям. Хулигана пришлось усмирять радикальным способом: его скрутили, приклеили скотчем к креслу и заклеили рот. В аэропорту Кольцово нарушителя передали полицейским.

Просмотров всего: 1005

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Пришлось как-то лететь из Екатеринбурга в Благовещенск этим рейсом вместе с вахтовиками... Мало того,что они под завязку набухались в предполетной зоне,так ещё и стюардессы весь полёт ходили с тележкой и продавали спиртное... Весь самолёт загадили... По прибытии непротрезвевших на руках выносили собратья по стакану... Жуть... Теперь понятно откуда берутся дебоширы на Уральских авиалиниях...

  • Кукумбер

    Кукумбер
    50 минут назад

    Странно, что не амурчанин, от местных можно такого ожидать. И, кстати, информация о скотче для дебоширов, похоже, правда))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Пассажира, хулиганившего в самолете «Уральских авиалиний» привлекли за мелкое хулиганство
Общество 6

На дороге «Подъезд к Благовещенску» автомобили пустили в объезд
Происшествия 11

Следователи подтвердили, что в детсаду женщину ранил супруг

Происшествия 8

Из дела Спецстроя исчезли 50 миллионов рублей