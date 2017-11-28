Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный: прямая трансляция

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный пройдет 28 ноября. Старт запланирован на 14:41 по амурскому времени. В открытый космос ракета-носитель выведет космический аппарат «Метеор-М» № 2-1. Прямую трансляцию пуска проводит телестудия «Роскосмоса».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» запланирован на 14:41 по амурскому времени. Этот запуск станет вторым в истории космодрома Восточный. Ракета-носитель выведет на орбиту космический аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» № 2-1 и 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки. Подробный план запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный (время амурское): 14:41:46 – старт ракеты космического назначения; 14:43:44 – отделение первой ступени; 14:45:33 – сброс головного обтекателя; 14:46:33 – отделение второй ступени; 14:51:09 – отделение головного блока; 14:52:09-08:53:26 – РБ «Фрегат», формирование первой переходной орбиты; 15:40:10-09:41:07 – РБ «Фрегат», формирование орбиты отделения КА «Метеор-М»; 15:42:08 – отделение КА «Метеор-М» (орбита i=98,57°; H = 828,7 км; h = 788,9 км); 16:21:01 – 10:21:24 – РБ «Фрегат», формирование второй переходной орбиты; 17:01:43 – 12:05:03 – отделение КА IDEA (орбита i=97,95°; H = 814,2 км; h = 581,6 км); 17:13:21 – 11:13:37 – РБ «Фрегат», формирование орбиты отделения группы МКА; 17:15:17 – отделение КА «Бауманец» (орбита i=97,76°; H = 600,1 км; h = 592,7 км); 17:20:00 – 11:35:00 – отделение полезной нагрузки SEAM и КА AISSat (орбита i=97,76°; H = 601,8 км; h = 583,9 км); 17:59:21 – 11:59:44 – РБ «Фрегат», формирование третьей переходной орбиты; 18:50:01 – 12:50:46 – РБ «Фрегат», формирование орбиты отделения КА LEO Vantage; 18:54:06 – отделение КА LEO Vantage (орбита i=99,46°; H = 1002,2 км; h = 996,8 км); 19:42:41-13:43:19 – перевод разгонного блока на траекторию входа в атмосферу; 20:16:57 – вход разгонного блока в атмосферу (высота 100 км). Затопление в акватории Тихого океана.

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Нино Кохреидзе