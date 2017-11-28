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28ноября
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сегодня, 12:45 27

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный: прямая трансляция

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный пройдет 28 ноября. Старт запланирован на 14:41 по амурскому времени. В открытый космос ракета-носитель выведет космический аппарат «Метеор-М» № 2-1. Прямую трансляцию пуска проводит телестудия «Роскосмоса».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» запланирован на 14:41 по амурскому времени. Этот запуск станет вторым в истории космодрома Восточный. Ракета-носитель выведет на орбиту космический аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» № 2-1 и 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.

Подробный план запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный (время амурское):

14:41:46 – старт ракеты космического назначения;

14:43:44 – отделение первой ступени;

14:45:33 – сброс головного обтекателя;

14:46:33 – отделение второй ступени;

14:51:09 – отделение головного блока;

14:52:09-08:53:26 – РБ «Фрегат», формирование первой переходной орбиты;

15:40:10-09:41:07 – РБ «Фрегат», формирование орбиты отделения КА «Метеор-М»;

15:42:08 – отделение КА «Метеор-М» (орбита i=98,57°; H = 828,7 км; h = 788,9 км);

16:21:01 – 10:21:24 – РБ «Фрегат», формирование второй переходной орбиты;

17:01:43 – 12:05:03 – отделение КА IDEA (орбита i=97,95°; H = 814,2 км; h = 581,6 км);

17:13:21 – 11:13:37 – РБ «Фрегат», формирование орбиты отделения группы МКА;

17:15:17 – отделение КА «Бауманец» (орбита i=97,76°; H = 600,1 км; h = 592,7 км);

17:20:00 – 11:35:00 – отделение полезной нагрузки SEAM и КА AISSat (орбита i=97,76°; H = 601,8 км; h = 583,9 км);

17:59:21 – 11:59:44 – РБ «Фрегат», формирование третьей переходной орбиты;

18:50:01 – 12:50:46 – РБ «Фрегат», формирование орбиты отделения КА LEO Vantage;

18:54:06 – отделение КА LEO Vantage (орбита i=99,46°; H = 1002,2 км; h = 996,8 км);

19:42:41-13:43:19 – перевод разгонного блока на траекторию входа в атмосферу;

20:16:57 – вход разгонного блока в атмосферу (высота 100 км). Затопление в акватории Тихого океана.

Просмотров всего: 13037

#космос

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Сашковна

    Сашковна
    3 часа назад

    дайте ссылку, не могу найти прямую трансляцию

  • raznos

    raznos
    3 часа назад

    http://www.tvroscosmos.ru/5129/

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    3 часа назад

    эх. как же хочется чтобы она бороздила Тихий океан

  • Краснодарский Дворник

    Краснодарский Дворник
    2 часа назад

    Плагин не поддерживается! Почему? О неееееет, я негодуЭ!!!

  • zxspectr

    zxspectr
    2 часа назад

    Не будет никакого запуска, отменили

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    zxspectr

    Не будет никакого запуска, отменили



    14.41

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Глотнем радиации земляки....

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Мира

    Глотнем радиации земляки....



    Откуда радиация?



    Ракета ядерная, что ли? О_О



  • nerv

    nerv
    1 час назад

    Мира-Вам глотать не надо,будет передоз судя по глюкам

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Ну, кто там видит, взлетела?

  • Чертяка Языкастая

    Чертяка Языкастая
    1 час назад

    Oldlord

    Ну, кто там видит, взлетела?



    дэээээ))))

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    1 час назад

    Полетела..... смотрю по ссылке этой статьи

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    И-эхх! Пошла, родимая!

  • Gold27

    Gold27
    1 час назад

    ох и трансляция..... косячная как и ваши кореспонденты!

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Моща, конечно, адская.

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    1 час назад

    Да...думаю про неудобства для жителей близжувущих и не очень, но всё же.мощь! Красиво.

  • Громова

    Громова
    1 час назад

    Прямые трансляции везде были не оч.....всетки айфон это редкостное Г****)))

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    1 час назад

    Да и по компу притормаживало чуть

  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    На компьютере всё было классно видно. Россия вперёд!

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    1 час назад

    Громова

    Прямые трансляции везде были не оч.....всетки айфон это редкостное Г****)))



    То есть у вас именно айфон виноват))) То есть, ничего другого, а именно айфон)))) Откуда вы такие беретесь)))

  • Di

    Di
    1 час назад

    Всё! Улетела! Можно спокойно выдохнуть ))

    Ну что, мои поздравления с удачным запуском!

  • Ыукпун

    Ыукпун
    1 час назад

    мальвина карловна
    Громова

    Прямые трансляции везде были не оч.....всетки айфон это редкостное Г****)))



    То есть у вас именно айфон виноват))) То есть, ничего другого, а именно айфон)))) Откуда вы такие беретесь)))


    Странный вопрос от женщины

  • Oldlord

    Oldlord
    59 минут назад

    мальвина карловна

    Откуда вы такие беретесь)))



    А давайте обсудим этот вопрос!



  • oenesterov

    oenesterov
    39 минут назад

    Товарищ Кац

    эх. как же хочется чтобы она бороздила Тихий океан



    наброс Каца не вентилятор состоялся.



  • Громова

    Громова
    36 минут назад

    мальвина карловна

    Громова

    Прямые трансляции везде были не оч.....всетки айфон это редкостное Г****)))



    То есть у вас именно айфон виноват))) То есть, ничего другого, а именно айфон)))) Откуда вы такие беретесь)))



    Тётя,что за истерика? Ты читать сначала научись,что люди пишут,а не просто свои 5 копеек вставляй и типа ты ржешь там. Ротяку не порви.

  • Nikodim

    Nikodim
    30 минут назад

    Myxira

    zxspectr

    Не будет никакого запуска, отменили



    14.41



    и 46 секунд. это важно! )



  • Myxira

    Myxira
    22 минуты назад

    Nikodim

    Myxira

    zxspectr

    Не будет никакого запуска, отменили



    14.41



    и 46 секунд. это важно! )



    Гептил-ура! Аминь!

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