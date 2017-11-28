Следователи подтвердили, что в детсаду женщину ранил супруг
Следователи подтвердили, что мужчина 1985 года рождения, задержанный по подозрению в нападении на женщину в детсаду Благовещенска, – ее супруг. Сейчас его действия квалифицируют как покушение на убийство. Ранее речь шла об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Подозреваемый в нападении находится в изоляторе временного содержания. Следователь готовит в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу. Суд примет решение в ближайшее время, сообщает СУ СКР по Амурской области.
Нападение на молодую женщину произошло 27 ноября. Ее нашли тяжело раненной в благовещенском детском саду № 47. Сейчас горожанка находится в реанимации, ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.
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