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сегодня, 12:09 11

Следователи подтвердили, что в детсаду женщину ранил супруг

Следователи подтвердили, что в детсаду женщину ранил супруг
Фото: vk.com

Следователи подтвердили, что мужчина 1985 года рождения, задержанный по подозрению в нападении на женщину в детсаду Благовещенска, – ее супруг. Сейчас его действия квалифицируют как покушение на убийство. Ранее речь шла об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемый в нападении находится в изоляторе временного содержания. Следователь готовит в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу. Суд примет решение в ближайшее время, сообщает СУ СКР по Амурской области.

Нападение на молодую женщину произошло 27 ноября. Ее нашли тяжело раненной в благовещенском детском саду № 47. Сейчас горожанка находится в реанимации, ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.

Просмотров всего: 6949

#криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Доктор Иванова

    Доктор Иванова
    3 часа назад

    Ну какая же сволочь.Никаких мыслей о ребенке.Потом еще и о состоянии аффекта запоет.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 часа назад

    доктор не знает определения диагноза состояния аффекта, который тут вообще не уместен. Или нож супруг в руке постоянно с собой в детский сад носит ?

  • Доктор Иванова

    Доктор Иванова
    3 часа назад

    Не знаю,и знать не хочу. В судах потом такая бредятина несется.

  • Одисей

    Одисей
    3 часа назад

    На фото счастливая пара, я так думаю женаты не долго, но что могло случиться и как поменяться чувства у людей друг к другу, что возможно так взять нож и 14 раз пырнуть некогда любимого человека, не подумав о том, что ребенок сиротой может остаться

  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Писали, что и ранее избивал. Не надо выходить замуж за тиранов, это всегда видно и до брака, просто надо смотреть, а не надеяться, что изменится. Такие твари не меняются. 14 раз! Явно шёл убивать.

  • dov3337

    dov3337
    2 часа назад

    Вот вам и любовь до безумия...

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    На свадебных фото все счастливые, так что это не показатель. А вот 14 ножевых - это явное психическое заболевание, сопровождаемое неконтролируемой агрессией. Опасен для общества. Очень жаль, что у нас отсутствует такая мера как принудительное пожизненное лечение в психиатрической клинике. Отсидит, выйдет и сломает еще чью-то жизнь.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Алгебра

    Писали, что и ранее избивал. Не надо выходить замуж за тиранов, это всегда видно и до брака, просто надо смотреть, а не надеяться, что изменится. Такие твари не меняются. 14 раз! Явно шёл убивать.



    Гы...



    Икс_перт!



  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    АлгебраПисали, что и ранее избивал. Не надо выходить замуж за тиранов, это всегда видно и до брака, просто надо смотреть, а не надеяться, что изменится. Такие твари не меняются. 14 раз! Явно шёл убивать.


    Да не всегда личину можно разглядеть, не думаю что до брака он её бил, или как-то психологически над ней измывался. Я 10 лет прожила с мужем и даже подумать не могла какой это окажется человек когда дошло дело до развода и алиментов

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Лорд, чего гыкаете - велик и могуч русский язык? У вас иное мнение? Имеете право. А статью ему переквалифицировали - покушение! Тоже, думаете, не Икс_перты? Лишь бы что ляпнуть...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Алгебра

    Лорд, чего гыкаете - велик и могуч русский язык?



    Вот чего:



    ~~14 раз! Явно шёл убивать.



    И вашими же словами на ваше же заключение:



    Икс_перты? Лишь бы что ляпнуть...





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