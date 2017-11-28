После запуска на Восточном Рогозин проведет совещание по строительству второй очереди космодрома

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«Космодром в целом набирает обороты, должен приносить отдачу, – заявил Дмитрий Медведев. – Запуск иностранных аппаратов при помощи российских средств выведения должен укрепить наши позиции на мировом рынке космических услуг и, конечно, увеличить объем внебюджетных денег и инвестиций, которые можно было бы направлять на модернизацию предприятий Роскосмоса и обеспечение их новыми заказами. А также на развитие собственной космической инфраструктуры».

Дмитрий Рогозин будет присутствовать на запуске второй ракеты-носителя «Союз-2.1б». На Восточном он планирует провести совещание с ведущими строительными компаниями по развертыванию строительства второй очереди космодрома. «Это под тяжелую ракету "Ангара-А5". К 2021 году мы планируем уже обеспечить пуск "Ангары". Таким образом, сможем после 2021 года переносить туда пуски и ГЛОНАССОВ, и космических аппаратов, в том числе способных работать на геостационарной орбите», – рассказал Дмитрий Рогозин.

На совещании, которое состоится 28 ноября, будут присутствовать ведущие строительные компании, руководство строительного комплекса Республики Татарстан, руководство правительства Республики Татарстан, строительные компании, которые высвобождают мощности после строительства стадионов к чемпионату мира.

Также Дмитрий Олегович напомнил, что 22 декабря планируется еще один запуск ракеты «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Канопус».

Строительство стартового стола под сверхтяжёлую ракету начнется после 2021 года и должна завершиться к 2028-му. Отработка кислородно-водородного комплекса – это уже третья ступень, которая позволит на ракете «Ангара» увеличить полезную нагрузку. Сейчас ее полезная нагрузка на опорную орбиту 25 тонн, а будет до 38-ми, сообщает сайт правительства РФ.