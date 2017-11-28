Суд взыскал с Михаила Корнеева полмиллиарда рублей

Благовещенский городской суд взыскал с бывшего директора строительной фирмы «Россия» Михаила Корнеева более полумиллиарда рублей. С соответствующим иском выступил прокурор Амурской области. У Корнеева есть время на обжалование судебного решения.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе благовещенского суда, с Михаила Корнеева взыскали 542 029 987 рублей. В прокуратуре Амурской области также рассказали, что до судебного заседания с бывшего директора было взыскано еще около 14 миллионов рублей. Средства пойдут на возмещение ущерба, причиненного бюджету региона, поскольку власти за свой счет достраивали дома фирмы «Россия».

В пресс-службе суда уточнили, что на подачу апелляции у Михаила Корнеева есть один месяц.

Как сообщало Амур.инфо, бывшего директора «России» 7 августа 2017 года приговорили к 4 годам колонии общего режима и 200 тысячам рублей штрафа. Он был признан виновным в хищении денежных средств дольщиков «России». Уголовное дело рассматривалось в суде с 2014 года, по нему проходило 999 потерпевших.

С приговором Корнеев не согласился и обжаловал его. Тем не менее судебное решение суд апелляционной инстанции 14 ноября оставил в силе.