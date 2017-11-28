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28ноября
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сегодня, 11:22 7

Суд взыскал с Михаила Корнеева полмиллиарда рублей

Суд взыскал с Михаила Корнеева полмиллиарда рублей

Благовещенский городской суд взыскал с бывшего директора строительной фирмы «Россия» Михаила Корнеева более полумиллиарда рублей. С соответствующим иском выступил прокурор Амурской области. У Корнеева есть время на обжалование судебного решения.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе благовещенского суда, с Михаила Корнеева взыскали 542 029 987 рублей. В прокуратуре Амурской области также рассказали, что до судебного заседания с бывшего директора было взыскано еще около 14 миллионов рублей. Средства пойдут на возмещение ущерба, причиненного бюджету региона, поскольку власти за свой счет достраивали дома фирмы «Россия».

В пресс-службе суда уточнили, что на подачу апелляции у Михаила Корнеева есть один месяц.

Как сообщало Амур.инфо, бывшего директора «России» 7 августа 2017 года приговорили к 4 годам колонии общего режима и 200 тысячам рублей штрафа. Он был признан виновным в хищении денежных средств дольщиков «России». Уголовное дело рассматривалось в суде с 2014 года, по нему проходило 999 потерпевших.

С приговором Корнеев не согласился и обжаловал его. Тем не менее судебное решение суд апелляционной инстанции 14 ноября оставил в силе.

Просмотров всего: 1870

#закон #строительство #суды

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    3 часа назад

    Он уже выплатил или пока только должен 500 млн?

  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    А прочитать новость не судьба?

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    Я помню как все начиналось.

    1992 год неприметный магазин "Россия"

    на Комсомольской, в деревяшке...

    И спирт "Royаl"

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Распродали имущество ценою в 3-4 арбуза за 500 млн.

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Да, начиналось хорошо. У нас до сих пор нет фирмы с таким размахом деятельности, какой была "Россия" в лучшие свои годы. Сколько было филиалов! Строительство, производство! И так всё грустно закончилось. Грустно для всех - пострадавших людей и для самого Корнеева. А тут еще и бюджет добил. Такой долг он всю жизнь покрывать будет. Хотя, конечно, у нас государство социальное - приняли закон, чтобы помочь пострадавшим, ну и молодцы, зачем же теперь с него взыскивать? Интересно, а с собственников других фирм взыскивать тоже потом будут (Городок, например).

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Объявит себя банкротом, Арбитражный суд утвердит... так что все это выглядит, как работа ради галочки

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Алгебра

    Да, начиналось хорошо. У нас до сих пор нет фирмы с таким размахом деятельности, какой была "Россия" в лучшие свои годы. Сколько было филиалов! Строительство, производство! И так всё грустно закончилось. Грустно для всех - пострадавших людей и для самого Корнеева. А тут еще и бюджет добил. Такой долг он всю жизнь покрывать будет. Хотя, конечно, у нас государство социальное - приняли закон, чтобы помочь пострадавшим, ну и молодцы, зачем же теперь с него взыскивать? Интересно, а с собственников других фирм взыскивать тоже потом будут (Городок, например).



    Своих не доят.

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