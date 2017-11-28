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В Свободном наградили семью-победителя конкурса

В Свободном наградили семью-победителя конкурса

27 ноября в Свободном награждали победителей конкурса «Крепкая семья». Соревнование проводилось партией «Единая Россия», участие в творческом конкурсе приняли 92 семьи из Приамурья.

В числе участников была и семья Потаповых из Свободного, ставшая одной из трех семей-победителей. Когда конкурс только готовился, предполагалось, что главным призом станет путешествие стоимостью 150 тысяч рублей.

При отборе работ судьи так и не смогли определиться, какую семью назвать лучшей, и поэтому приняли решение разделить эту сумму между тремя семьями. Алексей и Юлия Потаповы получили 50 тысяч рублей, которые они потратят на своих детей – Полину, Ульяну и Тимофея.

Победителей поздравил глава Свободного Юрий Романов.

После награждения состоялось очередное заседание местного политического совета свободненского городского отделения партии «Единая Россия» с участием секретарей первичных отделений партии. Первые два вопроса касались пополнения партийных рядов сторонниками партии, а также единороссами, сменившими место жительства. Также партийцы рассмотрели и утвердили кандидатуру делегата в молодёжный парламент при городском совете народных депутатов от партии «Единая Россия» Виктории Сенопальниковой.

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#конкурсы #партии #Свободный

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