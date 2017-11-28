Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28ноября
Предыдущая новость
сегодня, 10:57 0

Режим повышенной готовности ввели в Приамурье перед пуском с Восточного

Режим повышенной готовности ввели в Приамурье перед пуском с Восточного
Фото: ural.kp.ru

С 27 ноября в Зейском, Тындинском и Шимановском районах действует режим повышенной готовности, в преддверии предстоящего пуска ракеты с космодрома Восточный. В таком режиме временно функционируют силы и средства, относящиеся к Российской единой системе предупреждения и ликвидации ЧС, говорится в оперативной сводке на сайте правительства Приамурья.

Как сообщало Амур.инфо, ракета-носитель «Союз-2.1б» должна взлететь с космодрома Восточный 28 ноября в 14:41 по амурскому времени. Она выведет на орбиту Земли ряд космических аппаратов, главным образом «Метеор-М» № 2-1. Он поможет получить глобальные и локальные изображения облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом инфракрасном и микроволновом (в том числе сантиметровом) диапазонах.

Просмотров всего: 1

#космодром

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Из дела Спецстроя исчезли 50 миллионов рублей
Общество 17

Взлетит ли ракета с Восточного с первого раза: опрос жителей Благовещенска
Общество 6

Перед предстоящим запуском ракеты с Восточного жителей из поселка Чагоян эвакуируют

Общество 9

Поисковые группы выехали в районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1б»