Режим повышенной готовности ввели в Приамурье перед пуском с Восточного

Фото: ural.kp.ru

С 27 ноября в Зейском, Тындинском и Шимановском районах действует режим повышенной готовности, в преддверии предстоящего пуска ракеты с космодрома Восточный. В таком режиме временно функционируют силы и средства, относящиеся к Российской единой системе предупреждения и ликвидации ЧС, говорится в оперативной сводке на сайте правительства Приамурья.

Как сообщало Амур.инфо, ракета-носитель «Союз-2.1б» должна взлететь с космодрома Восточный 28 ноября в 14:41 по амурскому времени. Она выведет на орбиту Земли ряд космических аппаратов, главным образом «Метеор-М» № 2-1. Он поможет получить глобальные и локальные изображения облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом инфракрасном и микроволновом (в том числе сантиметровом) диапазонах.

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#космодром

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Александр Авдеев