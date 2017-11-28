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28ноября
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сегодня, 10:45 0

Из дела Спецстроя исчезли 50 миллионов рублей

Из дела Спецстроя исчезли 50 миллионов рублей
Фото: gumilev-center.ru

Из одного дела о хищениях в Спецстрое России исчезло вещественное доказательство – наличные в разной валюте на сумму 50 миллионов рублей, сообщает РБК. Следователя МВД после этого уволили, возбудили новое уголовное дело.

Пропавшие деньги хранились в кабинете следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько. Он должен был сдать их в финансово-экономический департамент МВД, но по каким-то причинам этого не сделал.

В 2016 году Ходько ушел на две недели в отпуск, а дело передали другому следователю. Однако тот получил дело уже без денег и без протокола их изъятия. Ходько уволен из органов внутренних дел и дает показания по делу о пропаже.

О деле по факту кражи средств знает также адвокат Кадыра Караханова Владимир Старинский. Караханов – фигурант дела Спецстроя, собственник пропавшей суммы. Ему вменяют мошенничество и дачу взяток бывшим заместителям руководителя Спецстроя Александру Бурякову и Александру Загорулько.

«В 2016 году летом проводили обыски по уголовному делу, которое вел тогда следственный департамент МВД. Привлекли несколько лиц, в том числе Караханова. Изымали документы и деньги, причем вообще всё – из кошелька жены Караханова вытащили всё, что там было. Также изымали крупные суммы денег в банках, из ячейки в Райффайзенбанке изъяли деньги в разных валютах – доллары и евро», – рассказал Старинский.

После защитники Караханова убедились, что из дела пропали не только деньги, но и протоколы их изъятия из ячейки Райффайзенбанка, добавил Старинский. «Мы, естественно, написали по данному факту заявление в Следственный комитет, и по нему возбудили уголовное дело о краже. Это произошло буквально недавно», – пояснил адвокат.

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#космодром #криминал #происшествия

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