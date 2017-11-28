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28ноября
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В Благовещенске задержан подозреваемый в нападении на женщину в детском саду

В Благовещенске задержан подозреваемый в нападении на женщину в детском саду
Фото: jrsbailbond.com

Полицейские Благовещенска установили личность подозреваемого в нападении на молодую женщину в детском саду областного центра. Мужчину 1985 года рождения задержали в одном из домов областного центра. Он сознался в содеянном.

Неофициальные источники дополняют, что его задержали в квартире знакомой поздно вечером 27 ноября. Им оказался муж пострадавшей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 27 ноября, в 11 часов утра в благовещенском детском саду № 47 нашли раненую женщину. Молодая мама лежала без сознания в тамбуре между входными дверьми. Ее доставили в областную больницу в тяжелом состоянии с множественными колото-резаными ранами. Знакомые еще накануне сообщали, что напасть на женщину мог ее муж, с которым она разводится.

Пострадавшую прооперировали. Сейчас она находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Медики говорят, что пока рано давать какие-то прогнозы.

В настоящий момент следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 2012

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Арьян

    Арьян
    49 минут назад

    А кто он? Муж?

  • Shift

    Shift
    43 минуты назад

    этож как надо довести человека, чтоб он в девушку ножом начал тыкать?..или он больной?

  • alex 3

    alex 3
    40 минут назад

    ну на крайний случай, если довела, то классически поставил синяк под глазом и лёг спать! А тут явный псих. Изолировать таких на долго.

  • Shift

    Shift
    39 минут назад

    alex 3

    ну на крайний случай, если довела, то классически поставил синяк под глазом и лёг спать! А тут явный псих. Изолировать таких на долго.



    так вот и я думаю...нормальный не стал бы такие ранения наносить девушке, какой бы она не была..

  • бусяка

    бусяка
    37 минут назад

    Если бы каждый раз, когда мужик доводит жену, она тыкала в него ножом, мужской род вымер бы уже. Бойцы кухонные.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    36 минут назад

    Shiftэтож как надо довести человека, чтоб он в девушку ножом начал тыкать?..или он больной?


    Есть такие на голову шибко ударенные. Ревнуют аж убить готовы, или же свою правду готовы вплоть до убийства доказывать. Да и никто не знает что и как произошло.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    35 минут назад

    бусякаЕсли бы каждый раз, когда мужик доводит жену, она тыкала в него ножом, мужской род вымер бы уже. Бойцы кухонные.


    Аналогично с женским полом

  • Shift

    Shift
    29 минут назад

    бусяка

    Если бы каждый раз, когда мужик доводит жену, она тыкала в него ножом, мужской род вымер бы уже. Бойцы кухонные.



    кухонные битвы, они такие, ага, беспощадные...и бойцы там все как на подбор, что женского полу. что мужского...

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