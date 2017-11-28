В Благовещенске задержан подозреваемый в нападении на женщину в детском саду

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Полицейские Благовещенска установили личность подозреваемого в нападении на молодую женщину в детском саду областного центра. Мужчину 1985 года рождения задержали в одном из домов областного центра. Он сознался в содеянном.

Неофициальные источники дополняют, что его задержали в квартире знакомой поздно вечером 27 ноября. Им оказался муж пострадавшей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 27 ноября, в 11 часов утра в благовещенском детском саду № 47 нашли раненую женщину. Молодая мама лежала без сознания в тамбуре между входными дверьми. Ее доставили в областную больницу в тяжелом состоянии с множественными колото-резаными ранами. Знакомые еще накануне сообщали, что напасть на женщину мог ее муж, с которым она разводится.

Пострадавшую прооперировали. Сейчас она находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Медики говорят, что пока рано давать какие-то прогнозы.

В настоящий момент следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба областного управления МВД.