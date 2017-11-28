Благовещенка, получившая 14 ножевых ран в стенах детского сада, до сих пор в тяжелом состоянии

Состояние молодой мамы, поступившей 27 ноября в областную больницу с множественными колото-резаными ранами, медики оценивают как стабильно тяжелое. Женщина находится в реанимации.

«Находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое. Пока рано говорить о каких-то прогнозах», – сказала заместитель главного врача Амурской областной клинической больницы Людмила Остапенко.

25-летняя благовещенка поступила в больницу накануне в тяжелом состоянии. Девушку прооперировали и перевели в реанимацию.

Обнаружили раненую утром 27 ноября в благовещенском детском саду № 47 по улице Октябрьской. Женщина лежала без сознания в тамбуре между входными дверьми. Знакомые предположили, что напасть на молодую маму мог ее супруг. В детском саду рассказали, что недавно он сильно избил жену. 27 ноября благовещенка пришла в детский сад, чтобы написать заявление о том, что ребенок временно не будет посещать учреждение.

Ближе к вечеру 27 ноября по факту нападения на благовещенку возбудили уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».