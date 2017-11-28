Министерство коров призывают создать в Индии: обзор прессы

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На Украине сало взлетело в цене; Россия импортирует все больше картофеля и капусты; налог от многомиллионного выигрыша продавщицы пирожков потратят на ремонт водопровода в ее селе – обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Начнём с «Российской газеты», в которой пишут о том, что импорт картофеля, капусты и лука за три квартала текущего года вырос на десятки процентов и будет расти в следующем году. И причина не только в малом урожае и не в том, что население обленилось и предпочитает овощи, завезённые из Китая и Турции (и прочих стран), а в том, что отечественную продукцию элементарно негде хранить. Из статьи «Парадокс кислых щей» вы узнаете, что нашими овощами можно было бы накормить полмира, если бы они не сгнивали в неприспособленных хранилищах.

К «Российской газете» мы еще вернёмся, а пока переключусь на другие издания.

Очень интересно

В «Амурской правде» прочтите большое интервью Ирины Ворошиловой с новым главой областного минздрава Андреем Субботиным. Он рассказал не только о перспективах нашей медицины, но и ее противоречиях. К последним можно отнести, например, и такое: о Белогорске, очень сильно озабоченном самопиаром, звучит информация из каждого утюга (сегодня в газете рассказывается, что за новорождённого будут давать медаль), а в отношении врачей там – кадровый голод, болевая точка… Ну и т.д.

Вам статья

В «Комсомольской правде» аж на трех страницах пишут о том, почему российская приватизация 1990-х годов оказалась губительной для всей России. Предположим, не для всей. Можно смело показать пальцем, кому от этой приватизации хорошо отломилось.

И пока вы всматриваетесь в тех, на кого пальчик указывает, газета на другой странице проводит массовый ликбез – куда вложить деньги – в облигации, доллары или золото. Речь о тех, у кого деньги есть. Но те, у кого деньги всё же есть, и сами знают, куда их вложить.

Также в номере

Кстати, о деньгах. В «Комсомолке» рассказывается, что на налог от более чем 500-миллионного выигрыша, который выплатит скромная продавщица пирожков, в ее селе починят водопровод и дорогу. Хорошо бы, чтобы побольше выигрышей выпадало на жителей Благовещенска.

Еще на страницах газет (и сегодняшней «КП» в частности) появляется всё больше вопросов к процессу над бывшим главой Минэкономразвития Улюкаевым. Сам он категорически утверждает, что взятку не просил, а доказать, что просил, как-то не получается. Глядишь, и вернется мужик на свою должность. Еще и компенсацию получит.

Еще в газете опубликована фотография Пугачёвой без макияжа. Но, наверное, делать этого не надо было. Хотя бы из уважения к тому, что она сделала для нашей эстрады в прошлом.

На посошок

Еще раз вернусь к «Российской газете» – к двум очень симпатичным ее публикациям. В одной говорится о том, что в Индии принят закон о признании коровы национальным животным. В рамках реализации этого закона будет создано министерство коров. Это не шутка, прочтите заметку «Корова в законе». Как завил представитель Всемирного совета индусов, «защита коров – это моральное и законное право индусов».

Во второй – о том, что на Украине резко подорожало сало. Есть разноска повышения цен на сало по регионам, но, не вдаваясь в детали, отмечу, что стоимость этого священного для украинцев главного национального продукта уже сравнивают с золотом. Скоро сало станет на Украине деликатесом. Называются причины. Но вы и без того знаете, что во всём виноват Порошенко, недовольный результатами референдума по Крыму.