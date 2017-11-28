В Благовещенске в результате ДТП травмирован несовершеннолетний водитель

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Вечером в понедельник, 25 ноября, в Благовещенске на перекрестке столкнулись иномарки. В результате получил травму 17-летний водитель, причем, по информации ГИБДД, юноша в ДТП виноват не был.

Авария произошла 25 ноября в 19:20 на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Калинина. Водитель автомобиля Toyota Prius поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю. В результате он столкнулся с автомобилем Toyota Allion, 17-летний водитель которого получил травмы.

Всего 25 ноября на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в двух ДТП травмированы два человека, сообщает ГИБДД Благовещенска.