Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:55 10

Дебошира в самолете Благовещенск – Екатеринбург связали скотчем и заклеили ему рот (видео)

Дебошира в самолете Благовещенск – Екатеринбург связали скотчем и заклеили ему рот (видео)

Скандал возник на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшего из Благовещенска в Екатеринбург. Один из пассажиров устроил дебош. Чтобы утихомирить хулигана, членам экипажа пришлось связать его скотчем, пишет «Лайф».

Как рассказывают очевидцы, проблемы возникли, когда лайнер уже взлетел. Один из пассажиров несколько раз покупал алкоголь на борту. Выпив очередной бокал, он принялся кричать, ругаться матом и приставать к другим пассажирам.

Успокоить разбушевавшегося пассажира пытались не только члены экипажа, но и командир самолета. Они предупредили пассажира, что его могут оштрафовать, а затем выдали ему письменное предупреждение, которое хулиган скомкал и выкинул. Сотрудникам пришлось идти на крайние меры: они скрутили пассажира, приклеили скотчем к креслу и заклеили ему рот.

Самолет приземлился в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово по расписанию. Нарушителя передали полицейским.

Видео: life.ru

Просмотров всего: 3524

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    Зачем продают алкоголь в самолетах? осеня баленые

  • Александр II

    Александр II
    1 час назад

    "Очевидцы рассказали, что мужчина несколько раз покупал алкоголь на борту" А на борту стали продавать алкоголь???

  • 13й

    13й
    1 час назад

    Начните еще шмаль продавать на борту. А потом картинно закатывайте глазки от того, что люди курят в самолете. Он же явно бухло не на вынос покупал.

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    1 час назад

    На уральских авиалиниях продают алкоголь на борту и его можно пить там же, в других авиакомпаниях такого не встречал

  • Проходимец

    Проходимец
    1 час назад

    6 часов не бухать сложно

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    а статья за появление в нетрезвом виде в общественном месте?

  • Проходимец

    Проходимец
    28 минут назад

    В наших Российских реалиях нужен полный запрет алкоголя на борту (хотя я не сторонник запретов)

  • Дмитрий Николаевич

    Дмитрий Николаевич
    18 минут назад

    нужно было выкинуть его в месте с говнобаком в тайгу

  • Дмитрий Николаевич

    Дмитрий Николаевич
    18 минут назад

    нужно было выкинуть его в месте с говнобаком в тайгу

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    16 минут назад

    Выход один, выбрасывать хулигана за пределы лайнера.

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 8

В Благовещенске задержан подозреваемый в нападении на женщину в детском саду
Общество

Благовещенка, получившая 14 ножевых ран в стенах детского сада, до сих пор в тяжелом состоянии
Происшествия 7

В Благовещенске в результате ДТП травмирован несовершеннолетний водитель
Происшествия 5

В Благовещенске из-под земли забил фонтан воды (видео)