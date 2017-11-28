Дебошира в самолете Благовещенск – Екатеринбург связали скотчем и заклеили ему рот (видео)
Скандал возник на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшего из Благовещенска в Екатеринбург. Один из пассажиров устроил дебош. Чтобы утихомирить хулигана, членам экипажа пришлось связать его скотчем, пишет «Лайф».
Как рассказывают очевидцы, проблемы возникли, когда лайнер уже взлетел. Один из пассажиров несколько раз покупал алкоголь на борту. Выпив очередной бокал, он принялся кричать, ругаться матом и приставать к другим пассажирам.
Успокоить разбушевавшегося пассажира пытались не только члены экипажа, но и командир самолета. Они предупредили пассажира, что его могут оштрафовать, а затем выдали ему письменное предупреждение, которое хулиган скомкал и выкинул. Сотрудникам пришлось идти на крайние меры: они скрутили пассажира, приклеили скотчем к креслу и заклеили ему рот.
Самолет приземлился в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово по расписанию. Нарушителя передали полицейским.
Видео: life.ru
Просмотров всего: 3524