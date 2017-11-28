Дебошира в самолете Благовещенск – Екатеринбург связали скотчем и заклеили ему рот (видео)

Как рассказывают очевидцы, проблемы возникли, когда лайнер уже взлетел. Один из пассажиров несколько раз покупал алкоголь на борту. Выпив очередной бокал, он принялся кричать, ругаться матом и приставать к другим пассажирам.

Успокоить разбушевавшегося пассажира пытались не только члены экипажа, но и командир самолета. Они предупредили пассажира, что его могут оштрафовать, а затем выдали ему письменное предупреждение, которое хулиган скомкал и выкинул. Сотрудникам пришлось идти на крайние меры: они скрутили пассажира, приклеили скотчем к креслу и заклеили ему рот.

Самолет приземлился в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово по расписанию. Нарушителя передали полицейским.

Видео: life.ru