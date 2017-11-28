Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:50 0

Слабый снег, до минус 12: прогноз погоды в Амурской области на 28 ноября

Слабый снег, до минус 12: прогноз погоды в Амурской области на 28 ноября
Фото: Ogo1.ru

В Амурской области 28 ноября облачно с прояснениями, местами пройдет слабый снег. Скорость северо-западного ветра составляет 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха опустится до минус 12-17, по юго-востоку – до 7-12, по северо-западу – до минус 25 градусов.

В Благовещенске облачно с прояснениями, возможен слабый снег. Северо-западный ветер дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Уличные термометры в течение дня покажут 11-13 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

В 7 утра относительная влажность в городе – 77 %, атмосферное давление – 742 мм ртутного столба (ниже нормы).

Просмотров всего: 126

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Слабая метель в некоторых районах: прогноз погоды в Приамурье на 28 ноября
Общество

Слабый снег и слабый ветер: прогноз погоды в Амурской области на 27 ноября
Общество 2

Снег принесет в Приамурье потепление: прогноз погоды на 27 ноября
Общество 5

Мороз до минус 40: прогноз погоды на 26 ноября