Слабый снег, до минус 12: прогноз погоды в Амурской области на 28 ноября
В Амурской области 28 ноября облачно с прояснениями, местами пройдет слабый снег. Скорость северо-западного ветра составляет 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха опустится до минус 12-17, по юго-востоку – до 7-12, по северо-западу – до минус 25 градусов.
В Благовещенске облачно с прояснениями, возможен слабый снег. Северо-западный ветер дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Уличные термометры в течение дня покажут 11-13 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.
В 7 утра относительная влажность в городе – 77 %, атмосферное давление – 742 мм ртутного столба (ниже нормы).
Просмотров всего: 126