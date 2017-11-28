С космодрома Восточный после запуска начнут управлять космическими аппаратами

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Восточный командно-измерительный пункт включат в контур управления российскими аппаратами дистанционного зондирования Земли. Процесс начнется после запуска метеоспутника «Метеор-М» № 2-1, который запланирован на 28 ноября. В запуске будет задействована дополнительная техника Восточного КИП – мобильные измерительные пункты сухопутного и морского базирования, квантово-оптическая система «Сажень» и аппаратно-программные комплексы обработки телеметрической информации.

«Восточный КИП – один из самых современных объектов такого рода в мире. При его создании были реализованы принципиально новые технологии и подходы, которые отрабатывались на других командно-измерительных пунктах при управлении орбитальной группировкой России, в том числе и Международной космической станцией (МКС), в контуре управления которой ВКИП работает с начала этого года. Главные конструкторы космических комплексов начинают включать ВКИП в контуры управления российскими космическими аппаратами», – заявил главный конструктор интегрированных систем информационного обеспечения РКС Владимир Моисеев.

Восточный КИП строили с 2012 по 2016 год. Он самый компактный, для его эксплуатации требуется меньше ресурсов, а его возможности выше, чем у других российских пунктов. Одновременно Восточный КИП решает задачи управления космическими аппаратами, получения информации со спутников дистанционного зондирования Земли и измерительного комплекса космодрома.

До конца 2017 года Восточный КИП планируют включить в наземный контур управления космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли типа «Канопус», а с весны 2018 года – аппаратами «Ресурс». За год на работу в Восточный КИП приняли 38 сотрудников. За период с февраля 2017 года они осуществили более 800 сеансов управления МКС, в том числе сеансов ретрансляции информации с помощью наземной станции. После перехода на круглосуточный режим работы ВКИП будет проводить не менее восьми сеансов связи с космическими аппаратами каждые 24 часа.