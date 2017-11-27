В Благовещенске прошли матчи городского чемпионата по баскетболу

Фото: bball.bg

В Благовещенске продолжается чемпионат города по баскетболу среди мужских команд. В субботу утром, 25 ноября, команда «Восточный ураган» встретилась с одним из лидеров чемпионата – командой «Аметис БГПУ». Победу одержали последнии.

Еще один напряженный матч последнего тура сыграли команды «Мохаммед Али» и ДальГАУ. Тут интрига сохранялась до последней секунды, но победу одержал «Мохаммед Али» с перевесом всего в два очка. «Центр Ткани-Политехник» убедительно переиграл команду АмГУ.

В итоге первенство в чемпионате делят «Аметис БГПУ» и «Центр Ткани-Политехник».