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27 ноября 2017, 20:54 1

В Благовещенске прошли матчи городского чемпионата по баскетболу

В Благовещенске прошли матчи городского чемпионата по баскетболу
Фото: bball.bg

В Благовещенске продолжается чемпионат города по баскетболу среди мужских команд. В субботу утром, 25 ноября, команда «Восточный ураган» встретилась с одним из лидеров чемпионата – командой «Аметис БГПУ». Победу одержали последнии.

Еще один напряженный матч последнего тура сыграли команды «Мохаммед Али» и ДальГАУ. Тут интрига сохранялась до последней секунды, но победу одержал «Мохаммед Али» с перевесом всего в два очка. «Центр Ткани-Политехник» убедительно переиграл команду АмГУ.

В итоге первенство в чемпионате делят «Аметис БГПУ» и «Центр Ткани-Политехник».

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#спорт

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Комментарии
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  • СВС

    СВС
    2 часа назад

    Баскетбол - это хорошо!

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