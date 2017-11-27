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27 ноября 2017, 20:27 1

На день открытых дверей в онкодиспансере позвали мужчин

На день открытых дверей в онкодиспансере позвали мужчин
Фото: Big-Rostov.ru

Более ста амурчан прошли в субботу, 25 ноября, проверку на наличие раковых заболеваний. В поликлинике Амурского областного онкологическго диспансера провели день открытых дверей. Впервые на такую акцию пригласили и мужчин – они сдавали анализ на онкомаркеры рака простаты.

Рак молочной железы – это онкозаболевание, основная причина смертности среди женщин репродуктивного возраста. И день открытых дверей в онкодиспансере традиционно направлен на выявление именно этой патологии.

«Следует отметить, что на сегодняшний момент рак молочной железы не является заболеванием, которое фатально. То есть, не приводит само по себе к смерти пациента. При условии раннего выявления», - рассказала заведующая поликлиникой Амурского онкологического диспансера Татьяна Коробкова.

День открытых дверей проходит раз в квартал, в этот раз, помимо других обследований можно было сдать кровь на онкомаркеры. Впервые в акции поучаствовали мужчины. Им предложили сдать анализ на простат-специфический антиген. Это единственный онкомаркер, который наиболее информативен и показывает на ранних стадиях патологию предстательной железы.

Как у женщин рак молочной железы на первом месте в структуре онкозаболеваемости, так у мужчин – рак предстательной железы выходит на лидирующие позиции.

Организовать отдельный день для приема мужчин пока что невозможно – утверждают медики, представители сильного пола не склонны заботиться о своем здоровье. Именно поэтому в день открытых дверей призывали женщин приходить на проверку и приводить мужчин из своих семей.

Если у врача в ходе проверки возникли сомнения в постановке диагноза, тут же на месте можно провести и дообследования: сделать пункцию молочной железы, срез на биопсию, УЗИ. По опыту прошлых лет из 100 – 120 человек, пришедших на обследование, у 3-4 обнаруживают рак молочной железы, а в 5-6 случаях – базалиому – разновидности рака кожи.

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#здоровье

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