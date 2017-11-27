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27ноября
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Взлетит ли ракета с Восточного с первого раза: опрос жителей Благовещенска

Взлетит ли ракета с Восточного с первого раза: опрос жителей Благовещенска
Фото: www.tvc.ru

Во вторник, 28 ноября, на космодроме Восточный планируется второй запуск ракеты-носителя со спутниками. Полетит ракета или нет? Будут ли амурчане наблюдать за вторым пуском? Эти вопросы задали корреспонденты «Альфа-канала» жителям Благовещенска.

«Наверное, поедем. Хочется увидеть своими глазами. Надеюсь, полетит с первого раза», – высказалась девушка.

«Вряд ли поеду. Работать буду, и мне неинтересно», – пожал плечами молодой человек.

«У меня машины нет, как я туда попаду? А вот по телевизору обязательно посмотрю. Я думаю, что полетит с первого. Наши два раза на грабли не наступают», – уверен мужчина.

«Завтра полетит ракета? Я об этом не знала, – призналась девушка. – Ну, наверное, теперь буду следить. В прошлом году не полетелба, в этом годлу полетит. Будем надеяться на лучшее».

«Поедем в сторону Свободного. Такое событие – хоть посмотреть, увидеть, что это такое», – считает молодой человек.

«Да туда же ехать надо. А зачем? Мне всё равно, что она летит, что не летит. Она вообще не полетит! Я суеверный», – убежден мужчина.

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#космодром

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