Перед предстоящим запуском ракеты с Восточного эвакуируют жителей соседнего поселка Чагоян

Пока на Восточном идет подготовка к запуску, жители маленького амурского села Чагоян, готовятся к эвакуации. Поселок находится в 26 километрах от космодрома – это первый населенный пункт, над которым пролетит ракета. Покидать дома согласны не все.

В 2016 году, когда был первый запуск ракеты с Восточного – траектория была прямо над деревней. И даже было видно, как отделяются ступени. По этой причине на время прошлогоднего апрельского запуска с Восточного местное население эвакуировали.

Отец семерых детей Александр Бегин семью посадил в автобусы, а сам из села выезжать не стал. Практически в деталях разглядел траекторию полета ракеты. В этот раз покидать дом мужчина тоже не намерен.

«А для чего выходить? Если было бы опасно – это другое дело. Взлетела ракета, да взлетела. страшного ничего не было. Космодром нужен, и, как они сказали, Дальний Восток – самая наилучшая траектория взлета ракеты на орбиту. Он может и нужен. Но, если действительно не должно быть в каком-то определенном месте, людей, значит, нужно было до запусков куда-то вывезти, расселить», - считает Александр.

Его соседке Любови Удачиной придется эвакуировать двухмесячного внука. К тому женщина сама работает в детском саду. Всех детей будут вывозить за 40 километров, в поселок Петруши.

«Отношение у нас, конечно, отрицательное. Дискомфорт. Это надо вывозить полностью всё село. Беспокоимся за своих детей. Поговаривают, что будет потом еще больше запусков – это постоянно нас будут дергать», - рассказала женщина.

Покинуть село на время запуска планирует и пенсионерка Валентина Сапронова. Она вспоминает, как в прошлом году ее и других людей вывезли на 10 километров от села. Сельчане брали с собой все документы. Эвакуация заняла чуть больше часа. В этом году, говорит, обещают примерно то же самое. Женщина надеется, что в транспорте будет тепло и не придется стоять на морозе.

«Паники никакой нету. Не боимся, хотя, вообще это, конечно, опасно. Мы понимаем это. Что делать, надо, конечно, государству, но нужно, конечно, и о людях позаботиться».

Как перед прошлым запуском, так и сейчас жителей просят подписать согласие на эвакуацию. В день запуска сбор назначили на 13 часов. Что будет дальше – регулярные эвакуации или переселение – неизвестно. Часть населения вообще практически отрезана рекой.

Хотя жителям Чагояна к космической угрозе не привыкать. Ракеты над ними уже летали. До 2007 года в Углегорске работал «Космодром Свободный». И тогда людей никто не эвакуировал.

В следующем году с Восточного планируют до пяти запусков.