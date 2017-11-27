Театр «Крылья» показал пожилым белогорцам «Переполох в Галошино»

В понедельник, 25 ноября, экспериментальный театр «Крылья» съездил в Белогорск. Самодеятельные артисты с ограниченными возможностями выступили для одиноких пожилых людей со спектаклем «Переполох в Галошино».

Руководитель театра Ирина Ерофеева рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что театр образовался 2,5 года назад. Он возник на базе Амурской областной общественной организации граждан-инвалидов «Преодоление». Театр никто не финансирует. Амурский областной дом народного творчества предоставил им помещение и оказывает по возможности помощь в работе.

Для того, чтобы театр мог осуществлять деятельность организаторы подали заявку на областной грант. На их проект «Театр равных возможностей» правительство выделило 100 тысяч рублей.

«Большая часть денег пошла на трансферт наших артистов на репетиции, чтобы их довозили до АОДНТ и домой, - рассказала Ирина Ерофеева. – Некоторые средства мы потратили на костюмы и реквизит. Еще часть гранта пошла на гастрольную деятельность».

В сентябре 2017 года театр «Крылья» съездил в Тамбовку со спектаклем «Выходили бабки замуж». А в ноябре артисты поехали в Белогорск, в специальный дом для одиноких престарелых уже с другой постановкой, чем и закрыли свой грантовый проект.

«В белогорском доме нет сцены, поэтому мы взяли свой первый менее масштабный спектакль-читку "Переполох в Галошино", - рассказала Ирина Ерофеева. – Расположились в небольшом зале: около 20 зрителей и нас девять человек. И из-за этой камерной обстановки всё прошо удивительно по семейному. Бабушки, дедушки сидевшие напротив нас, узнавали в героях себя, своих знакомых, соседей. Они потом нам сами об этом рассказывали».