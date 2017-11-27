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Амурчанин завоевал пояс чемпиона России по версии «ДРАКА»

Амурчанин завоевал пояс чемпиона России по версии «ДРАКА»

Благовещенец Павел Скрябин выиграл бой в Хабаровске, который принес ему пояс чемпиона России по версии «ДРАКА». На том же турнире еще один амурчанин Андрей Ленжен также выиграл свой поединок, который дает ему право в следующем бою также побороться за чемпионский пояс.

В субботу, 25 ноября, в Хабаровске прошел профессиональный турнир по версии «ДРАКА», посвященный 25-ию федерации «ДРАКА». На нем и одержали свои победы амурские спортсмены «Лиги Муай Тай» - Андрей Ленжен и Павел Скрябин.

Павел провел бой за пояс чемпиона России со спортсменом из Дагестана Махачем Мирзоевым. В нем он одержал безоговорочную победу нокаутом в первом раунде.

Андрей Ленжен свой бой также выиграл в первом райнде – удушающим приемом. Эта победа дает ему право следующую схватку также вести за пояс чемпиона России. Где и когда будет проводиться этот бой – еще решается.

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#спорт

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