Очевидцы: в Благовещенске высадили деревья в ноябре (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, снятое в Благовещенске. Неизвестная горожанка запечатлела посадку деревьев. По ее словам, работы велись вдоль улицы Муравьева-Амурского. Мужчина, приславший ролик, уточнил, что это происходило в ноябре – 23 или 24 числа.

«И что будет весной от этих деревьев, якобы посаженных? А ничего. Вот так долбят ямку и совсем без корней сажают туда деревца, с одной "волосинкой". Вот так это делается у нас в России», – комментирует видео его автор.

Горожанка также задается вопросом, сколько денег ушло на эти работы, которые показались ей бесполезными. «Я думаю, немало», – резюмирует женщина.

Ситуацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в пресс-службе администрации Благовещенска.

«Озеленением улицы Муравьева-Амурского занимается частная дорожно-строительная компания. Свои работы с мэрией города она не согласовала. Все работы – частная инициатива этой организации», – сказали в пресс-службе.