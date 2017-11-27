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сегодня, 18:01 18

Очевидцы: в Благовещенске высадили деревья в ноябре (видео)

Очевидцы: в Благовещенске высадили деревья в ноябре (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, снятое в Благовещенске. Неизвестная горожанка запечатлела посадку деревьев. По ее словам, работы велись вдоль улицы Муравьева-Амурского. Мужчина, приславший ролик, уточнил, что это происходило в ноябре – 23 или 24 числа.

«И что будет весной от этих деревьев, якобы посаженных? А ничего. Вот так долбят ямку и совсем без корней сажают туда деревца, с одной "волосинкой". Вот так это делается у нас в России», – комментирует видео его автор.

Горожанка также задается вопросом, сколько денег ушло на эти работы, которые показались ей бесполезными. «Я думаю, немало», – резюмирует женщина.

Ситуацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в пресс-службе администрации Благовещенска.

«Озеленением улицы Муравьева-Амурского занимается частная дорожно-строительная компания. Свои работы с мэрией города она не согласовала. Все работы – частная инициатива этой организации», – сказали в пресс-службе.

Просмотров всего: 936

#природа

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    посмотрел на фото и вспомнил, был в советское время фельетон о двух типах с лопатами на клумбе, где один копал ямки, а второй закапывал. только он был не вторым, а третьим, а второй должен был с саженцами прийти. ну не пришел...

    хотя возможно по узбекскому календарю сейчас самое время садить фруктовые, вот и садят )

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    И что здесь необычного? Пока земля совсем не промёрзла, почему бы не высадить деревья?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Генрих VI

    И что здесь необычного? Пока земля совсем не промёрзла, почему бы не высадить деревья?



    Тем более, они спят. Проснутся по весне - места новые )))

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Myxira

    Генрих VI

    И что здесь необычного? Пока земля совсем не промёрзла, почему бы не высадить деревья?



    Тем более, они спят. Проснутся по весне - места новые )))



    Как раз потому, что они спят их самое время пересаживать. Можно это делать всю зиму вплоть до весны, но до того как они проснутся.

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    1 час назад

    Это зимние сорта. Ну или или озимые

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Генрих VI

    Myxira

    Генрих VI

    И что здесь необычного? Пока земля совсем не промёрзла, почему бы не высадить деревья?



    Тем более, они спят. Проснутся по весне - места новые )))



    Как раз потому, что они спят их самое время пересаживать. Можно это делать всю зиму вплоть до весны, но до того как они проснутся.



    Так и я о том ))

  • Ангела Меркель

    Ангела Меркель
    1 час назад

    Секунды 0:14 - 0:17. Голос бабульки за кадром явно и отчетливо произносит что декабрь месяц, правда не уверена какое число- 23 или 24. Похоже на послание из будущего. Нужно подкараулить ее 23 или 24 декабря. Реальная мистика.

    А кроме шуток- деревья можно высаживать зимой. Они спят им без разницы. У меня все плодовые в декабре высажены. Правда несколько не принялось. Но зато остальные я в зиму даже не прикапываю. Иммунитет что ли приобрели.

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    52 минуты назад

    Дадада можно высаживать, без корней, тонюську и прямиком в строительный мусор! Так держать! Весной зацветут.

  • ФИО

    ФИО
    40 минут назад

    мама дочки и сыночка

    Дадада можно высаживать, без корней, тонюську и прямиком в строительный мусор! Так держать! Весной зацветут.



    ))) особо одаренные вообще могут положить деревце на землю и обозначить крестиком место, где ему следует укорениться. Авось весной дотянется корнями, вгрызется в грунт, поднимется и айда цвести

  • Nikodim

    Nikodim
    32 минуты назад

    да чего уж там, зимой в России даже асфальт кладут по зимней технологии. говорят, весной он тоже корни пускает, чтоб не оторваться. кстати, а где они зимой саженцы раздобыли и каким способом? или бережно хранили осенние заготовки до самого удачного сезона?

  • Соната

    Соната
    31 минута назад

    ФИО

    мама дочки и сыночка

    Дадада можно высаживать, без корней, тонюську и прямиком в строительный мусор! Так держать! Весной зацветут.



    ))) особо одаренные вообще могут положить деревце на землю и обозначить крестиком место, где ему следует укорениться. Авось весной дотянется корнями, вгрызется в грунт, поднимется и айда цвести



    зато какой иммунитет приобретут, пока спят)))

  • Мойша

    Мойша
    31 минута назад

    ФИО , не смешите мои пейсы.

    Дерево зимой спит. и мерзлая земля или не очень мерзлая дереву без разницы. А вот весной, когда земля растает, дерево проснется и будет получать питательные вещества из почвы. Ботаника, 5 й класс

  • Соната

    Соната
    30 минут назад

    Мойша

    ФИО , не смешите мои пейсы.

    Дерево зимой спит. и мерзлая земля или не очень мерзлая дереву без разницы. А вот весной, когда земля растает, дерево проснется и будет получать питательные вещества из почвы. Ботаника, 5 й класс



    главное, чтоб корни не отморозило деревце)

  • Абонент не Абонент

    Абонент не Абонент
    28 минут назад



    » Nikodim , сегодня, 19:26

    кстати, а где они зимой саженцы раздобыли и каким способом? или бережно хранили осенние заготовки до самого удачного сезона?



    Чай не в Каракумах живем. Вышел за околицу, тайга с разнолесьем. Только особо тупые догадаются такие вопросы задавать

  • Мойша

    Мойша
    25 минут назад



    » Соната , сегодня, 19:28

    главное, чтоб корни не отморозило деревце)



    Дерево спит целиком. Вместе с корнями. У него даже листья отпадают, потому что все процессы жизнедеятельности в дереве на зиму останавливаются.

    Не переживайте

  • Соната

    Соната
    21 минута назад

    Мойша Соната



    » Соната , сегодня, 19:28

    главное, чтоб корни не отморозило деревце)



    Дерево спит целиком. Вместе с корнями. У него даже листья отпадают, потому что все процессы жизнедеятельности в дереве на зиму останавливаются.

    Не переживайте



    мне чего переживать? Земля мерзлая. Что спящие корни сохранит?

    Оставьте выкопанное дерево на улице зимовать? Заколосится весной?

    Ну или приведите текст с ботаники 5 класса на сохранность растения при низких температурах, как ссылаетесь)

  • Мойша

    Мойша
    15 минут назад



    » Соната , сегодня, 19:36

    Ну или приведите текст с ботаники 5 класса на сохранность растения при низких температурах, как ссылаетесь)



    Я то знаю. А вот вам если хочется узнать- штудируйте литературу. Сами. Эрудированнее будете. Привыкли наверняка, что все для вас и за вас что то должны делать. Берите в руки книжку и ищите информацию.



    Оставьте выкопанное дерево на улице зимовать? Заколосится весной?



    Вы вообще адекватны???? Как может дерево колоситься? Это же ДЕРЕВО!!!

    Колосится рожь, пшеница, ячмень, просо. То есть трава . И то не всякая. Соя например не колоситься.

    А дерево - дерево оно распускается. Сначала н а нем образуются почки, потом из них распускаются листики.

    Ферштейн??

  • Соната

    Соната
    5 минут назад

    Природная правда такова: дерево и земля — две части неделимого. Поэтому воссоединить их — то есть посадить дерево в землю — можно в любое время года (исключая тот период, когда земля не в состоянии принять корень — когда она замёрзшая

    Дело в том, что, несмотря на наступивший период покоя, корни деревца продолжают расти, пока почва не остынет до температуры +4 °C. Вовремя посаженные растения к наступлению устойчивых заморозков уже успеют вырастить тоненькие впитывающие корешки и в новом сезоне тронутся в рост

    минусы осенней посадки

    Сильные морозы способны погубить неокрепшие деревца.

    Зима богата на стрессовые для саженцев ситуации: сильный ветер, гололёд, снегопады и другие погодные неприятности могут поломать молодые растения.

    Источник: https://7dach.ru/Tangeya/kogda-luchshe-sazhat-derevya-osenyu-ili-vesnoy-7531.html

    Какие деревья и почему лучше сажать осенью

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    23

    Tangeya АДМИНИСТРАТОР

    Татьяна Бендеры 7 ноября 2014, 15:52

    Когда сажать деревья — весной или осенью? Абсолютно однозначный ответ на этот вопрос вряд ли существует: и год на год по погодным условиям не приходится, и почвы на каждом участке свои, да и любой саженец, как всякий живой организм, отличается индивидуальностью. У каждого сезона есть целый набор плюсов и минусов, которые нужно учесть, принимая решение о посадке.

    Природная правда такова: дерево и земля — две части неделимого. Поэтому воссоединить их — то есть посадить дерево в землю — можно в любое время года (исключая тот период, когда земля не в состоянии принять корень — когда она замёрзшая). Другое дело — сумма иных сопутствующих условий. Она-то и определяет, как приживется саженец, как будет развиваться дальше. Поэтому для каждого растения есть свое благоприятное время посадки и пересадки. И раз уж на дворе осень, давайте вспомним, какие деревья стоит посадить именно сейчас (и почему так).



    Плюсы и минусы осенней посадки

    Как только завершатся осенние хлопоты на грядках, в руках отправляющихся на свои участки дачников появляются саженцы с заботливо укрытыми корнями. Начинается короткая, но очень ответственная пора посадки деревьев, и кто убеждён в правильности именно осеннего выбора, ничуть не ошибается.

    Преимущества осенней посадки

    Это выгоднее

    Саженцы осенью приобретать гораздо выгоднее: и питомники, и садоводы-частники начинают реализацию только что выкопанного посадочного материала — отсюда большой выбор, доступная цена и возможность оценить качество покупки. Растения в эту пору часто продаются и с последними листьями, и со свежими корнями (которые могут свидетельствовать о здоровье саженца). К тому же, добросовестные садоводы нередко демонстрируют и плоды, присущие именно этому сорту, что очень важно для покупателя.



    Это проще

    Хлопот осенняя посадка доставит немного — можно ограничиться одним поливом, а природа сама доделает остальное. Осенняя погода и дожди обеспечат саженцу необходимую влажность почвы и комфорт. Дело в том, что, несмотря на наступивший период покоя, корни деревца продолжают расти, пока почва не остынет до температуры +4 °C. Вовремя посаженные растения к наступлению устойчивых заморозков уже успеют вырастить тоненькие впитывающие корешки и в новом сезоне тронутся в рост на целых две, а то и три недели раньше тех саженцев, что посадили весной.



    Это экономит время

    Чисто «человеческий фактор» — осенняя посадка деревьев освободит дачнику силы и время на другие садовые хлопоты, которых весной будет «выше головы».

    Особенно благоприятна осенняя посадка в южных регионах, где зимы «тёплые». Земля не промерзает на глубину залегания корней, и молодым деревцам не грозит переохлаждение и вымерзание.

    Минусы осенней посадки

    Сильные морозы способны погубить неокрепшие деревца.

    Зима богата на стрессовые для саженцев ситуации: сильный ветер, гололёд, снегопады и другие погодные неприятности могут поломать молодые растения.



    Источник: https://7dach.ru/Tangeya/kogda-luchshe-sazhat-derevya-osenyu-ili-vesnoy-7531.html

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