В рейтинге трезвости Амурская область оказалась на 78 месте

Амурская область заняла 78 место в национальном рейтинге трезвости субъектов РФ среди 85 участников. Его составили на основании трехлетнего мониторинга динамики трезвости в 2015-2017 годах.

Рейтинг трезвости регионов–2017 разработали федеральный проект «Трезвая Россия» и ВГТРК. При подсчете баллов учитывался целый ряд объективных показателей, таких как количество умерших от отравления алкоголем; численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; региональный объем всей проданной алкогольной продукции; количество правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции; сила регионального антиалкогольного законодательства.

В итоге самым трезвым регионом оказалась Чеченская Республика. В принципе, в пятерку лидеров вошли четыре кавказских субъекта: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и один из центральной России – Белгородская область.

Дальний Восток, согласно рейтингу, особой трезвостью не отличается. Самый непьющий субъект – Хабаровский край – расположился на 38 месте. Больше никто из ДФО не вошел даже в первую полусотню. На 54 месте – Якутия, 57-м – ЕАО. Приморский край занял 65 место, Камчатский – 66-е, Сахалинская область – 69-е. Еще ниже Амурской области (78 место) расположились Чукотка и Магаданская область, причем Магадан занял последнее место.