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27ноября
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сегодня, 17:34 6

В рейтинге трезвости Амурская область оказалась на 78 месте

В рейтинге трезвости Амурская область оказалась на 78 месте

Амурская область заняла 78 место в национальном рейтинге трезвости субъектов РФ среди 85 участников. Его составили на основании трехлетнего мониторинга динамики трезвости в 2015-2017 годах.

Рейтинг трезвости регионов–2017 разработали федеральный проект «Трезвая Россия» и ВГТРК. При подсчете баллов учитывался целый ряд объективных показателей, таких как количество умерших от отравления алкоголем; численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; региональный объем всей проданной алкогольной продукции; количество правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции; сила регионального антиалкогольного законодательства.

В итоге самым трезвым регионом оказалась Чеченская Республика. В принципе, в пятерку лидеров вошли четыре кавказских субъекта: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и один из центральной России – Белгородская область.

Дальний Восток, согласно рейтингу, особой трезвостью не отличается. Самый непьющий субъект – Хабаровский край – расположился на 38 месте. Больше никто из ДФО не вошел даже в первую полусотню. На 54 месте – Якутия, 57-м – ЕАО. Приморский край занял 65 место, Камчатский – 66-е, Сахалинская область – 69-е. Еще ниже Амурской области (78 место) расположились Чукотка и Магаданская область, причем Магадан занял последнее место.

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#здоровье

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    2 часа назад

    Всякой ерундой занимаются. Лучше-бы посчитали сколько ЛТП закрыли.

  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    Ну так как не признать. Есть с кого пример брать, г-н Абрамов

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    43 минуты назад

    Хоть где то мы почти первые. В рейтинге вроде 85 позиций. Еще немного и Козлову можно памятник ставить.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    42 минуты назад

    Сразу видно зависимость. Чем жизнь лучше, тем пьют больше.

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    27 минут назад

    С таким видом из окна - чудо что бухают не 100%

  • Asom

    Asom
    18 минут назад

    Козлов, уровень жизни, ЛДПР, вид из окна... Ерунда, ясно же. У бухого амурла вечно все виноваты в том, что он - бухое амурло.

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