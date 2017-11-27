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27ноября
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Пьеса о харбинской эмиграции Игоря Афанасьева выиграла конкурс «Война и мир»

Пьеса о харбинской эмиграции Игоря Афанасьева выиграла конкурс «Война и мир»

Пьеса «Сага о восточном Париже», которую несколько лет ставили на сцене Амурского театра драмы, признана лучшей на драматургическом конкурсе «Война и мир» в Москве. Теперь ее поставят в Театре Российской армии. Автор пьесы – Игорь Афанасьев, который несколько лет работал в Амурском драмтеатре.

Конкурс «Война и мир» проводился в рамках IV открытого фестиваля драматических театров «Звездная маска». В жюри входили известные театральные деятели: Андрей Волчанский, Борис Морозов, Олег Пивоваров, Владимир Силкин, Наталья Старосельская, Анна Степанова, Юлия Тупикина, Глеб Черепанов. Отрывки из четырех пьес, занявших призовые места, были представлены в жанре читки в Камерном зале театра.

Победительницу – пьесу «Сага о восточном Париже» – в скором времени поставит на сцене Театра Российской армии главный режиссер Борис Морозов.

Автор пьесы – Игорь Афанасьев – родился в Амурской области, уехал отсюда еще ребенком. Но по прошествии лет, в 2010 -2011 году, он работал главным режиссёром Амурского драматического театра. С его спектаклями театр гастролировал в США, Израиле и Китае. Именно тогда была создана и поставлена «Сага о восточном Париже».

«Это пьеса о судьбе харбинской эмиграции, – рассказал Игорь Яковлевич корреспонденту ИА "Амур.инфо". – Конкретно – о трагической судьбе двух братьев, которые в результате эмиграции в 1945 году встретились по разные стороны фронта. Один в красных казачьих частях, а другой – в эсэсовских».

В работе над пьесой драматург использовал материалы о харбинской эмиграции амурских журналистов Игоря Горевого и Александра Ярошенко.

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#конкурсы #культура

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Комментарии
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  • Наталья Шлямова

    Наталья Шлямова
    2 часа назад

    Достойная Сага. Браво!

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