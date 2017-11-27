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27ноября
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сегодня, 16:55 0

Родители подростков, разбивших в Белогорске светильники, возместили ущерб

Родители подростков, разбивших в Белогорске светильники, возместили ущерб

В Белогорске восстанавливают парковые светильники в сквере Красноармейский, которые на прошлой неделе разбила группа подростков. Родители молодых людей уже возместили причиненный ущерб.

На деньги, полученные от родителей, закуплены шесть новых тротуарных светильников, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

«Работаем сегодня с обеда. Необходимо не только заменить светильники, но и восстановить поврежденные соединения, основания. Сегодня планируем выполнить всю работу», – прокомментировал главный инженер службы по благоустройству Владимир Соляник.

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#Белогорск #происшествия

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