Родители подростков, разбивших в Белогорске светильники, возместили ущерб
В Белогорске восстанавливают парковые светильники в сквере Красноармейский, которые на прошлой неделе разбила группа подростков. Родители молодых людей уже возместили причиненный ущерб.
На деньги, полученные от родителей, закуплены шесть новых тротуарных светильников, сообщает пресс-служба главы Белогорска.
«Работаем сегодня с обеда. Необходимо не только заменить светильники, но и восстановить поврежденные соединения, основания. Сегодня планируем выполнить всю работу», – прокомментировал главный инженер службы по благоустройству Владимир Соляник.
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