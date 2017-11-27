Возбуждено уголовное дело по факту нападения на девушку в благовещенском детсаду

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В настоящее время ведутся следственные мероприятия. Личность нападавшего еще не установлена.

Как сообщалось ранее, утром 27 ноября в детском саду нашли 25-летнюю раненую девушку. Пострадавшая лежала в тамбуре дошкольного учреждения без сознания вся в крови. Ее увезли в областную больницу, где сделали операцию. Девушка сейчас находится в реанимации, в сознание она пока не пришла. Врачи говорят о серьезной кровопотере и тяжелом состоянии пациентки.

По предварительной информации, молодой женщине нанесли 14 ножевых ранений. Со слов очевидцев, она пришла в детский сад, чтобы написать заявление о том, что ее ребенок временно не будет посещать учреждение. Также предполагают, что напасть на девушку мог ее супруг, который, по версии людей, скорее всего, поджидал ее у входа. По словам знакомых пострадавшей, на днях мужчина ее избил и разбил дома технику. Девушка подала на развод. В браке они находятся около трех-четырех лет.