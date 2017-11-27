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27ноября
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сегодня, 16:47 5

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на девушку в благовещенском детсаду

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на девушку в благовещенском детсаду
Фото: zapad24.ru

В Благовещенске возбудили уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» по факту нападения на молодую маму в детском саду № 47. Об этом Амур.инфо сообщили в полиции города.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия. Личность нападавшего еще не установлена.

Как сообщалось ранее, утром 27 ноября в детском саду нашли 25-летнюю раненую девушку. Пострадавшая лежала в тамбуре дошкольного учреждения без сознания вся в крови. Ее увезли в областную больницу, где сделали операцию. Девушка сейчас находится в реанимации, в сознание она пока не пришла. Врачи говорят о серьезной кровопотере и тяжелом состоянии пациентки.

По предварительной информации, молодой женщине нанесли 14 ножевых ранений. Со слов очевидцев, она пришла в детский сад, чтобы написать заявление о том, что ее ребенок временно не будет посещать учреждение. Также предполагают, что напасть на девушку мог ее супруг, который, по версии людей, скорее всего, поджидал ее у входа. По словам знакомых пострадавшей, на днях мужчина ее избил и разбил дома технику. Девушка подала на развод. В браке они находятся около трех-четырех лет.

Просмотров всего: 2401

#происшествия

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Комментарии
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  • Гагусик

    Гагусик
    2 часа назад

    Какой тяжкий вред, при многочисленных ножевых? Покушение на убийство!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    14 ножевых...кто бы это не сделал, ты на всю голову отбитая мразь.

  • Елена2

    Елена2
    2 часа назад

    Хоть бы выжила

  • Вицли

    Вицли
    2 часа назад

    Гагусик

    Какой тяжкий вред, при многочисленных ножевых? Покушение на убийство!



    Немедля отправь телеграмму начальнику полиции со своим компетентным мнением.

    С пометками "срочно" и "лично в руки".

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Прям MC13.

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