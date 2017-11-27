В Свободном мужчина получил огнестрельное ранение

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Правоохранители разбираются в происшествии, случившемся в городе Свободный. Мужчина получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. Подозреваемый в преступлении задержан.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, вечером 26 ноября в отдел полиции Свободного поступило сообщение о том, что в городскую больницу привезли мужчину с огнестрельным ранением. Полицейские предварительно установили, что пострадавшего ранили возле одного из кафе. Была установлена и личность гражданина, который мог быть причастен к инциденту. В его автомобиле обнаружили два ружья и патроны.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе. Все собранные материалы полицейские передали в следственный отдел по Свободному.