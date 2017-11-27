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сегодня, 16:37 3

В Свободном мужчина получил огнестрельное ранение

В Свободном мужчина получил огнестрельное ранение
Фото: uralskweek.kz

Правоохранители разбираются в происшествии, случившемся в городе Свободный. Мужчина получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. Подозреваемый в преступлении задержан.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, вечером 26 ноября в отдел полиции Свободного поступило сообщение о том, что в городскую больницу привезли мужчину с огнестрельным ранением. Полицейские предварительно установили, что пострадавшего ранили возле одного из кафе. Была установлена и личность гражданина, который мог быть причастен к инциденту. В его автомобиле обнаружили два ружья и патроны.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе. Все собранные материалы полицейские передали в следственный отдел по Свободному.

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#происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Datatec

    Datatec
    3 часа назад

    оперативно. Но что-то люди у нас совсем безбашенные стали. Чуть что, за ствол хватаются

  • Пуля28

    Пуля28
    2 часа назад

    Чикаго.

  • Немо

    Немо
    1 час назад

    Но фото - ружья?

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