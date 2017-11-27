Амурские военные получили новейшие машины связи

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В воинскую часть радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа, дислоцированную в Амурской области, поступили новейшие командно-штабные машины связи Р-145БМ-1. Они выполнены на базе модернизированного бронетранспортера БТР-60ПУМ и оснащены передовыми средствами связи, позволяющими передавать данные по закрытым каналам.

Машина способна вести связь в движении и на плаву. Кроме того, новая техника с помощью наружных видеокамер может вести круговое наблюдение за окружающей обстановкой с выводом видеоинформации как на рабочие места экипажа, оснащённые специальным мониторами, так и с возможностью передачи видеоизображения подключенным абонентам. Благодаря встроенной системе ГЛОНАСС машина обеспечивает автоматическое определение местоположение на электронных картах местности.

Модернизированный бронетранспортер БТР-60 ПУМ имеет более мощный и надежный двигатель КамАЗ-7403 и меньшую массу по сравнению с другими бронетранспортерами. Благодаря полученным преимуществам машина стала более маневренной и проходимой. Бронетранспортер способен развивать скорость до 100 километров в час по шоссе и 60 километров в час по грунтовым дорогам.

Связисты приступят к эксплуатации новых машин в зимнем периоде обучения, который стартует 1 декабря года, сообщает пресс-служба ВВО.