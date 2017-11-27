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27ноября
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Амурские военные получили новейшие машины связи

Амурские военные получили новейшие машины связи
Фото: structure.mil.ru

В воинскую часть радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа, дислоцированную в Амурской области, поступили новейшие командно-штабные машины связи Р-145БМ-1. Они выполнены на базе модернизированного бронетранспортера БТР-60ПУМ и оснащены передовыми средствами связи, позволяющими передавать данные по закрытым каналам.

Машина способна вести связь в движении и на плаву. Кроме того, новая техника с помощью наружных видеокамер может вести круговое наблюдение за окружающей обстановкой с выводом видеоинформации как на рабочие места экипажа, оснащённые специальным мониторами, так и с возможностью передачи видеоизображения подключенным абонентам. Благодаря встроенной системе ГЛОНАСС машина обеспечивает автоматическое определение местоположение на электронных картах местности.

Модернизированный бронетранспортер БТР-60 ПУМ имеет более мощный и надежный двигатель КамАЗ-7403 и меньшую массу по сравнению с другими бронетранспортерами. Благодаря полученным преимуществам машина стала более маневренной и проходимой. Бронетранспортер способен развивать скорость до 100 километров в час по шоссе и 60 километров в час по грунтовым дорогам.

Связисты приступят к эксплуатации новых машин в зимнем периоде обучения, который стартует 1 декабря года, сообщает пресс-служба ВВО.

Просмотров всего: 283

#военные #технологии #транспорт

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Ужас какая современная техника.

    БТР 60 славен тем, что устанавливали в них два двигателя, синхронизировать работу которых просто не реально.

    Оттого проходимость этого чудо агрегата была никакая. На пологую сопку его как правило танком затаскивали. Если там установлена даже самая современная аппаратура связи , то доставить её до места развёртывания будет очень проблемотично.

    Это и есть модернизация и замена техники на новую в армии?

  • Немо

    Немо
    1 час назад

    Для кого эта информация?

  • ay

    ay
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Ужас какая современная техника.

    БТР 60 славен тем, что устанавливали в них два двигателя, синхронизировать работу которых просто не реально.

    Оттого проходимость этого чудо агрегата была никакая. На пологую сопку его как правило танком затаскивали. Если там установлена даже самая современная аппаратура связи , то доставить её до места развёртывания будет очень проблемотично.

    Это и есть модернизация и замена техники на новую в армии?



    БТР-60ПУМ славен тем, что двигатель в нём один. Камазовский. Не?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    ay

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Ужас какая современная техника.

    БТР 60 славен тем, что устанавливали в них два двигателя, синхронизировать работу которых просто не реально.

    Оттого проходимость этого чудо агрегата была никакая. На пологую сопку его как правило танком затаскивали. Если там установлена даже самая современная аппаратура связи , то доставить её до места развёртывания будет очень проблемотично.

    Это и есть модернизация и замена техники на новую в армии?



    БТР-60ПУМ славен тем, что двигатель в нём один. Камазовский. Не?



    Да , вы правы, в этой модели штабной машины уже

    двигатель дизельный V-образный 8-цилиндровыйКАМАЗ-7403

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    1 час назад

    Это на случай МБ чтобы координировать нормально можно было с помидорами. Дело в том, что старая Р-130 подключается к ЗАС, но люди, способные ее эксплатировать уже давно распогонились, да и элементной базы для ремонта нет. В итоге - мощи армии не могут нормально коррдинировать. БТР задесь не причем, комарик все равно только с поддержкой выдвигается

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    колесная формула 8 х 8

    двигатель дизельный V-образный 8-цилиндровый КАМАЗ-7403

    мощность двигателя 260 л.с.

    скорость по шоссе 100 км/ч

    скорость по грунтовым дорогам 40...60 км/ч

    преодолеваемый подъем 30 градусов

    преодолеваемый ров 2 м

    масса 13 тонн

    длина 7,25 м

    ширина 2,95 м

    высота 2,85 м

    клиренс 0,475 м

    броневая защита

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