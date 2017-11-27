Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:00 5

В подвале амурского музея художники рисовали обнаженную девушку

В подвале амурского музея художники рисовали обнаженную девушку

В воскресенье, 26 ноября, в «Подвале 04» областного музея прошел мастер-класс по рисованию обнаженной натуры. В течение трех часов около 20 художников рисовали одну девушку – вторая отказалась позировать в последний момент.

Мероприятие организовал художник Николай Рыбак. Подобные работы с обнаженной натурой в Благовещенске не проводились много лет. Художник и искусствовед Анастасия Черепанова добавила, что подобное рисование в Санкт-Петербурге проводится регулярно, причем не только в учебных заведениях, но и в музеях и на других площадках. Существует профессия – демонстратор пластического тела, которая заносится официально в трудовую книжку.

Идея провести подобное мероприятие возникла довольно давно, но организаторы решили дождаться отопительного периода, чтобы модель не мерзла. Найти натурщицу также было нелегко, рассказал Николай Рыбак. Сначала бросили клич среди знакомых, но никто не согласился. Круг поиска расширяли, пока на этот эксперимент не решилась одна девушка – совершеннолетняя студентка одного из амурских вузов.

По ее словам, она пошла на это из любви к искусству, так как сама тоже немного рисует. Правда, ее парень был против этого. «Поначалу я стеснялась, – призналась девушка. – Но самым трудным оказалось сидеть подолгу в одной позе».

Всего за три часа натурщица по звуковому сигналу сменила порядка десяти поз, которые она выбирала самостоятельно. Девушка сидела на стуле в центре зала в стрингах и периодически – в носках, так как в зале было немного прохладно.

После завершения сеанса натурщице показали все эскизы. Те, которые больше всего понравились девушке, художники ей подарили.

Николай Рыбак заявил, что подобные мероприятия будут проводиться и в будущем. Сейчас организаторы ищут мужчину для позирования обнаженным. Кроме того, амурские художники готовы рисовать людей самого разного возраста – уже в одежде.

Просмотров всего: 1900

#культура

распечатать

Фотогалерея
+9
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    че за хрень -а где фото натурщицы с разных сторон? зачем нам эти недохудожники? Не умно аи подошшел к этой статье.

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    14 минут назад

    Пацана рисовать не умеют, хорошо делают вид и первый раз видят обнаженную девицу...щёчки румяные, нога на ногу)))

  • Asom

    Asom
    10 минут назад

    Думал, опять новость из раздела "Криминал". Ан нет, "Культура".

  • Генрих VI

    Генрих VI
    7 минут назад

    Жаль, что я не художник и даже не фотографъ.

  • Asom

    Asom
    7 минут назад

    В Белогорске группа молодых людей в спортивных костюмах завела в подвал девушку 1998 года рождения. Там её раздели и до самого приезда наряда полиции - рисовали.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Театр «Крылья» показал пожилым белогорцам «Переполох в Галошино»
Культура 1

Пьеса о харбинской эмиграции Игоря Афанасьева выиграла конкурс «Война и мир»
Культура 5

Александр Бобошко спел про мост через Амур, дорогое электричество и любовь к Благовещенску
Культура

В Амурском драмтеатре поставили «Доходное место»