В подвале амурского музея художники рисовали обнаженную девушку

В воскресенье, 26 ноября, в «Подвале 04» областного музея прошел мастер-класс по рисованию обнаженной натуры. В течение трех часов около 20 художников рисовали одну девушку – вторая отказалась позировать в последний момент.

Мероприятие организовал художник Николай Рыбак. Подобные работы с обнаженной натурой в Благовещенске не проводились много лет. Художник и искусствовед Анастасия Черепанова добавила, что подобное рисование в Санкт-Петербурге проводится регулярно, причем не только в учебных заведениях, но и в музеях и на других площадках. Существует профессия – демонстратор пластического тела, которая заносится официально в трудовую книжку.

Идея провести подобное мероприятие возникла довольно давно, но организаторы решили дождаться отопительного периода, чтобы модель не мерзла. Найти натурщицу также было нелегко, рассказал Николай Рыбак. Сначала бросили клич среди знакомых, но никто не согласился. Круг поиска расширяли, пока на этот эксперимент не решилась одна девушка – совершеннолетняя студентка одного из амурских вузов.

По ее словам, она пошла на это из любви к искусству, так как сама тоже немного рисует. Правда, ее парень был против этого. «Поначалу я стеснялась, – призналась девушка. – Но самым трудным оказалось сидеть подолгу в одной позе».

Всего за три часа натурщица по звуковому сигналу сменила порядка десяти поз, которые она выбирала самостоятельно. Девушка сидела на стуле в центре зала в стрингах и периодически – в носках, так как в зале было немного прохладно.

После завершения сеанса натурщице показали все эскизы. Те, которые больше всего понравились девушке, художники ей подарили.

Николай Рыбак заявил, что подобные мероприятия будут проводиться и в будущем. Сейчас организаторы ищут мужчину для позирования обнаженным. Кроме того, амурские художники готовы рисовать людей самого разного возраста – уже в одежде.