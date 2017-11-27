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27ноября
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В Белогорске бывшую работницу детсада подозревают в хищении денег родителей

В Белогорске бывшую работницу детсада подозревают в хищении денег родителей
Фото: yursemya.ru

В Белогорске возбудили уголовное дело в отношении бывшей работницы одного из детских садов. Женщину подозревают в хищении денег родителей.

По версии следствия, амурчанка принимала от родителей средства за присмотр и уход за воспитанниками сада. Но часть этих денег работница присваивала. В результате родителям был причинен ущерб на сумму более 20 тысяч рублей.

Преступления происходили в период с января 2015 года. Как сообщает прокуратура Амурской области, это подтверждают многие факты – объяснения законных представителей, копии квитанций, уведомления о наличии задолженности по оплате услуг детсада.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину».

Женщине грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы, обязательных работ на срок до 360 часов, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

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#Белогорск #дети #криминал #происшествия

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