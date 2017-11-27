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В Свободном прошел танцевальный флешмоб в честь Дня матери

В Свободном прошел танцевальный флешмоб в честь Дня матери
Фото: пресс-служба администрации Свободного

Школьники Свободного решили поздравить мам с праздником танцевальным флешмобом прямо на главной улице города. Одновременно танцевали 170 человек.

В субботу, 25 ноября, Российское движение школьников и танцевальные коллективы Свободного провели городскую акцию «Поздравляем маму».

Подобная акция ко Дню матери проводилась в Свободном впервые. «Вместе с детьми мы думали, как оригинально и интересно поздравить наших мам. Так и появилась идея флешмоба», –рассказала педагог-организатор Российского движения школьников Ирина Питеньева.

Около 170 детей с четвертого по одиннадцатый класс станцевали для своих мам на улице города. Для этого на некоторое время перекрыли участок улицы Ленина, от улицы Управленческой до Кручинина, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Танцевальный праздник для жительниц Свободного устроили пять хореографических коллективов – «Подсолнух», «Визави», «Ангажемент», Dance Avenue и TNG. Дети танцевали под микс из песен, посвящённых мамам.

После танца ребята выстроились в слово «МАМА», а затем раздавали открытки, сделанные учениками школ, всем присутствующим женщинам и поздравляли их с праздником.

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#дети #праздники #Свободный

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Комментарии
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  • Семерочка

    Семерочка
    2 часа назад

    Молодцы!!!

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