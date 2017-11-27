В Шимановске возможны перерывы в вещании телеканалов

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Жителей Шимановска предупреждают о возможных перерывах в вещании ряда телеканалов, а также радио. Ожидается, что перебои продлятся почти две недели, связаны они с техническими работами.

С 27 ноября по 8 декабря с 08:00 до 17:00 в Шимановске запланированы работы на антенно-мачтовом сооружении. В связи с этим возможны временные отключения вещания «Радио России», а также телеканалов «Карусель» и «Петербург – Пятый канал». Речь идет о трансляциях в аналоговом формате, сообщает Амурский областной радиотелевизионный передающий центр.

При этом пакет телеканалов «РТРС-1» (первый мультиплекс, цифровое телевидение) должен работать в городе в штатном режиме.