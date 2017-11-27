Слабая метель в некоторых районах: прогноз погоды в Приамурье на 28 ноября

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В Амурской области 28 ноября будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается слабый и умеренный снег, местами слабая метель. По северу будет дуть северо-западный ветер, по югу – юго-западный с переходом на северо-западный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду, в отдельных районах порывы достигнут 15 метров в секунду.

Термометры ночью по северу области покажут 20…25 градусов мороза, местами температура понизится до минус 35. В южных районах ночью будет 10…15 градусов ниже нуля, местами – около минус 20. Днем по северу Приамурья температура составит 15…20 градусов мороза, местами по северо-западу столбики термометров опустятся до минус 25. По югу днем будет минус 7…12 градусов.

В Благовещенске установится облачная с прояснениями погода, пройдет слабый снег. Юго-западный ветер, преходящий на северо-западный, разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 13…15, днем – минус 10…12, сообщает Амурский гидрометцентр.