Пенсионный фонд ускорит работу с помощью современных технологий

Амурский филиал Пенсионного фонда переходит на электронную переписку с архивами. Она будет проходить по защищенным каналам связи с помощью программ-шифровальщиков. Это должно ускорить работу фонда.

Каждый шестой амурчанин при обращении за назначением пенсии нуждается в подтверждении данных трудовых книжек архивными справками. Почти всегда это требуется жителям сельской местности, которым для повышения размера выплаты необходимо представить выписку с максимальной зарплатой. Теперь запрос этих справок на территории Амурской области будет происходить быстрее.

Пенсионный фонд уже заключил соглашения об электронном документообороте с пятью крупными архивами – Государственным архивом Амурской области, архивными отделами Зейского, Белогорского и Магдагачинского районов, а также архивными отделами РЖД. Соответствующее предложение направлено в другие архивные учреждения Приамурья.

В результате этой работы амурчан освободят от самостоятельного поиска справок при назначении пенсии, а сроки получения межведомственных ответов сократятся с нескольких месяцев до 30 дней. Также будут исключены затраты на почтовую пересылку корреспонденции, поток которой даже в пределах Амурской области сегодня очень большой.

Работу в регионах поручили ускорить Пенсионный фонд России и Росархив, которые на федеральном уровне подписали соглашение о взаимодействии. Помимо этого, субъекты обязаны стремиться к достижению нормативов «майских указов» президента: к 2018 году доля обращений граждан за государственными услугами в электронном виде должна составлять не менее 70 %, сообщает пресс-служба амурского филиала Пенсионного фонда.

Получить дополнительную информацию по подтверждению стажа и заработка можно по телефону горячей линии ОПФР по Амурской области – 8(4162) 202-400, 202-390.