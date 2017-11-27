В Приамурье сотрудники ГИБДД раздавали водителям йогурт

В Бурейском районе водителей необычным способом предупредили о последствиях нахождения за рулем в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД провели акцию «Йогурт вместо алкоголя». Каждому остановленному водителю они дарили баночку с молочным продуктом.

Как сообщили в амурском управлении МВД, водителям рассказывали о негативном влиянии алкоголя на организм человека, центральную нервную систему, органы восприятия, а также о том, как алкоголь лишает человека возможности сделать правильный выбор в случае экстремальной ситуации.

Госавтоинспекторы пропагандировали среди участников дорожного движения здоровый образ жизни и дарили каждому водителю баночку с йогуртом, а также вручали тематические листовки с призывами «Не пей за рулем!». Кроме того, автолюбителей призывали не оставаться равнодушными к проблемам безопасности дорожного движения и сообщать в полицию об автомобилистах, садящихся за руль в состоянии опьянения.