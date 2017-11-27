Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:52 4

В Приамурье сотрудники ГИБДД раздавали водителям йогурт

В Приамурье сотрудники ГИБДД раздавали водителям йогурт

В Бурейском районе водителей необычным способом предупредили о последствиях нахождения за рулем в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД провели акцию «Йогурт вместо алкоголя». Каждому остановленному водителю они дарили баночку с молочным продуктом.

Как сообщили в амурском управлении МВД, водителям рассказывали о негативном влиянии алкоголя на организм человека, центральную нервную систему, органы восприятия, а также о том, как алкоголь лишает человека возможности сделать правильный выбор в случае экстремальной ситуации.

Госавтоинспекторы пропагандировали среди участников дорожного движения здоровый образ жизни и дарили каждому водителю баночку с йогуртом, а также вручали тематические листовки с призывами «Не пей за рулем!». Кроме того, автолюбителей призывали не оставаться равнодушными к проблемам безопасности дорожного движения и сообщать в полицию об автомобилистах, садящихся за руль в состоянии опьянения.

Просмотров всего: 287

#транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    22 минуты назад

    После кисломолочных продуктов "выхлоп" на тестере обеспечен..После кваса кстати тоже. Хитроумный план?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    19 минут назад

    Исправьте, это не Бурейский район, а Архаринский, на фотографиях п.Архара.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    17 минут назад

    Павел ФлудерскийПосле кисломолочных продуктов "выхлоп" на тестере обеспечен..После кваса кстати тоже. Хитроумный план?


    От баночки фруктового йогурта? Да бросьте, у него срок хранения чуть ли не полгода, там от йогурта одно название))

  • Вицли

    Вицли
    17 минут назад

    Надеюсь не просрочку раздавали.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Пожарные спасли амурчан, чей автомобиль заглох на трассе

Происшествия 2

В Приамурье мужчина разгромил кабину тепловоза после ДТП на железной дороге
Происшествия

За минувшие выходные благовещенские полицейские остановили 17 нетрезвых водителей
Общество

Пассажироперевозки между Благовещенском и Хэйхэ по понтонному мосту стартуют 1 декабря