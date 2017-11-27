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сегодня, 13:28 0

Пожарные спасли амурчан, чей автомобиль заглох на трассе

Пожарные спасли амурчан, чей автомобиль заглох на трассе
Фото: 365cars.ru

Пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ помогли застрявшим на трассе жителям области: их автомобиль заглох во время движения. Это произошло в десяти километрах от села Поярково Михайловского района.

Сообщение о происшествии поступило около трех часов ночи 26 ноября. На место для оказания помощи выехала дежурная смена пожарной части № 62 Пояркова. Как выяснилось, «тойота королла», в которой находились трое молодых людей, заглохла на автодороге Поярково – Завитинск. Амурчане направлялись в село Раздольное Тамбовского района, пишет пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ,

Пожарные при помощи проводов внешнего запуска запустили двигатель «короллы», что позволило ее прогреть. Благодаря вовремя оказанной помощи молодые люди не пострадали и избежали переохлаждения. В дальнейшем они на своей машине поехали в Раздольное.

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#происшествия #транспорт

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