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сегодня, 13:03 2

Амурчане одолели соперников на международном турнире по панкратиону

Амурчане одолели соперников на международном турнире по панкратиону
Фото: amurliga.ru

25 ноября во Владивостоке в «Фетисов Арене» прошел международный турнир по панкратиону MFP-213. Три боя в рамках соревнований провели амурчане. Все они одолели своих соперников, пишет «Амурлига».

Александр Белых одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, Виктор Данилин «задушил» своего оппонента – также в первом раунде. Михаил Пирогов выиграл у соперника единогласным решением судей.

Директор федерации смешанного боевого единоборства Амурской области Роман Резник рассказал ИА «Амур.инфо», что амурчане за свои победы получили денежное вознаграждение, а также право участвовать в других подобных профессиональных турнирах.

Александр Белых, Виктор Данилин и Михаил Пирогов еще не вернулись в Благовещенск – их приезда ждут 28 ноября.

Следующий подобный профессиональный турнир пройдет в Хабаровске.

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#Дальний Восток #спорт

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Комментарии
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  • Arbitr

    Arbitr
    52 минуты назад

    Белых выходил так же круто, как в Хабаровске?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    7 минут назад

    Яб тож всех одолел..Только мне лень.

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