Амурчане одолели соперников на международном турнире по панкратиону
25 ноября во Владивостоке в «Фетисов Арене» прошел международный турнир по панкратиону MFP-213. Три боя в рамках соревнований провели амурчане. Все они одолели своих соперников, пишет «Амурлига».
Александр Белых одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, Виктор Данилин «задушил» своего оппонента – также в первом раунде. Михаил Пирогов выиграл у соперника единогласным решением судей.
Директор федерации смешанного боевого единоборства Амурской области Роман Резник рассказал ИА «Амур.инфо», что амурчане за свои победы получили денежное вознаграждение, а также право участвовать в других подобных профессиональных турнирах.
Александр Белых, Виктор Данилин и Михаил Пирогов еще не вернулись в Благовещенск – их приезда ждут 28 ноября.
Следующий подобный профессиональный турнир пройдет в Хабаровске.
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