Амурчане одолели соперников на международном турнире по панкратиону

Фото: amurliga.ru

Александр Белых одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, Виктор Данилин «задушил» своего оппонента – также в первом раунде. Михаил Пирогов выиграл у соперника единогласным решением судей.

Директор федерации смешанного боевого единоборства Амурской области Роман Резник рассказал ИА «Амур.инфо», что амурчане за свои победы получили денежное вознаграждение, а также право участвовать в других подобных профессиональных турнирах.

Александр Белых, Виктор Данилин и Михаил Пирогов еще не вернулись в Благовещенск – их приезда ждут 28 ноября.

Следующий подобный профессиональный турнир пройдет в Хабаровске.