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В Благовещенске в детском саду нашли молодую маму с ножевыми ранениями

В Благовещенске в детском саду нашли молодую маму с ножевыми ранениями

Утром 27 ноября в благовещенском детском саду № 47 по улице Октябрьской, 236, нашли раненую женщину. Молодая мама лежала без сознания в тамбуре между входными дверьми. Пострадавшую обнаружила благовещенка, которая привела ребенка в дошкольное учреждение.

«Мы опоздали в детский сад, поэтому пришли часов в 11. Я позвонила в дверь домофона, открыла дверь и увидела девушку. Она была без сознания, вся в крови, еле дышала. Рана была в районе груди. Я сразу начала кричать, на помощь выбежала нянечка, и мы вместе затащили девушку внутрь. Оказалось, что это мама одного из воспитанников», – рассказала горожанка Анна.

Благовещенка вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие медики оказали первую помощь на месте, а затем увезли пострадавшую 1986 года рождения в областную клиническую больницу. По словам главврача благовещенской станции скорой помощи Игоря Никишова, ее доставили в медучреждение в тяжелом состоянии с множественными колото-резаными ранами. Девушку прооперировали и перевели в реанимацию.

Очевидцы предполагают, что ранить молодую маму мог ее супруг. «Подозревают мужа, с которым она разводится. На днях, как говорят сотрудники, он ее сильно избил и перебил дома всю бытовую технику. Также, по словам сотрудников, она пришла написать заявление о том, что ребенок временно не будет посещать детский сад. Наверное, после этого он ее ранил, караулил у входа – но это только предположения», – добавила благовещенка.

В городской полиции тем временем рассказали, что сообщение о том, что в одном из детских учреждений Благовещенска была обнаружена женщина с телесными повреждениями, поступило в 11:15. На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В минобре региона на вопрос, как человек с ножом попал на территорию детского сада, ответили, что комментарии не дают в интересах следствия.

Просмотров всего: 7095

#происшествия

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Выживи, выживи. Деткам нужна Мама.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    За каких только утырков замуж не выходят, поражаешься...

    Посадить его на 25 лет.

  • Татьяна90

    Татьяна90
    1 час назад

    Дай бог женщине выздоровления!А виновному заслуженного наказания!

  • HNIC

    HNIC
    1 час назад

    vertex

    За каких только утырков замуж не выходят, поражаешься...

    Посадить его на 25 лет.



    Рано судишь. Может быть женские разборки?!

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    стремление тупо выскочить замуж нередко приводит к таким вот последствиям. Сказки, что раньше он был милым и славным - для наивных дур.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Это писец. Хватило же ума в детском учреждении такое сотворить. Слов нет, одни маты. И ещё момент, если бы та женщина не опоздала, то пострадавшая так и лежала там, пока родители не начали своих детей вечером с садика забирать?

  • evgen271176@mail.ru

    evgen271176@mail.ru
    1 час назад

    Девушки любят плохих парней

  • HNIC

    HNIC
    1 час назад

    Все парни носят с собой ножи. Так на всякий случай )))

  • Tina22

    Tina22
    59 минут назад

    evgen271176@mail.ru

    Девушки любят плохих парней



    Мечта- исправить.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    40 минут назад

    Парней намного меньше чем девушек...Поэтому разбирают даже самых припиз..х.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    39 минут назад

    До чего же мерзкие некоторые высказывания особо умных циников (точнее, считающих себя такими).

    Молодой маме - скорейшего выздоровления!

    Редакция, уточните, нет ли необходимости в крови. Тут её, судя по всему, много потеряно. Люди подключатся.

  • 12345

    12345
    39 минут назад

    А что всем перед загсом говорят, что ты выходишь за дебила

  • Полиграф

    Полиграф
    38 минут назад

    А не поспешила ли редакция до вынесения приговора, обозначить виновного. А если толпы возмущенных родственников (что вряд ли ведь не Кавказ) линчуют любителя ножевого боя.

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    36 минут назад

    Ужас какой. Слов нет...

  • HNIC

    HNIC
    33 минуты назад

    12345

    А что всем перед загсом говорят, что ты выходишь за дебила



    Разве нормальный пацан пойдет в ЗАГС. Пожили пару лет, разбежались, нашел другую. Нафиг жениться?

  • Scarlet

    Scarlet
    29 минут назад

    12345

    А что всем перед загсом говорят, что ты выходишь за дебила



    Для этого подсказчики нужны? Самостоятельно разобраться в человеке, тем более если он дебил, совсем не судьба?

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    21 минута назад

    Вот только в странах СНГ женщина - это не жертва бытового насилия, а провокатор и "Самадуравиновата". Что вы тут за ересь несете? Если ее пытался убить муж - то виноват только он. Какая разница, чем и как она думала в ЗАГСе. К слову, хочу заметить, что все таки она пыталась с ним развестись, значит не такая уж и дура.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    17 минут назад

    HNICВсе парни носят с собой ножи. Так на всякий случай )))


    Зачем? Я не ношу.

  • k`kbr

    k`kbr
    3 минуты назад

    Пожалуйста, помолимся за ее скорейшей выздоровление, раз Бог послал женщину опоздрвшую в садик, значит есть надежда на лучшее. А муж ее заслуживает наказание по закону. Видать мало он там сидел.

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