В Благовещенске в детском саду нашли молодую маму с ножевыми ранениями

Утром 27 ноября в благовещенском детском саду № 47 по улице Октябрьской, 236, нашли раненую женщину. Молодая мама лежала без сознания в тамбуре между входными дверьми. Пострадавшую обнаружила благовещенка, которая привела ребенка в дошкольное учреждение.

«Мы опоздали в детский сад, поэтому пришли часов в 11. Я позвонила в дверь домофона, открыла дверь и увидела девушку. Она была без сознания, вся в крови, еле дышала. Рана была в районе груди. Я сразу начала кричать, на помощь выбежала нянечка, и мы вместе затащили девушку внутрь. Оказалось, что это мама одного из воспитанников», – рассказала горожанка Анна.

Благовещенка вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие медики оказали первую помощь на месте, а затем увезли пострадавшую 1986 года рождения в областную клиническую больницу. По словам главврача благовещенской станции скорой помощи Игоря Никишова, ее доставили в медучреждение в тяжелом состоянии с множественными колото-резаными ранами. Девушку прооперировали и перевели в реанимацию.

Очевидцы предполагают, что ранить молодую маму мог ее супруг. «Подозревают мужа, с которым она разводится. На днях, как говорят сотрудники, он ее сильно избил и перебил дома всю бытовую технику. Также, по словам сотрудников, она пришла написать заявление о том, что ребенок временно не будет посещать детский сад. Наверное, после этого он ее ранил, караулил у входа – но это только предположения», – добавила благовещенка.

В городской полиции тем временем рассказали, что сообщение о том, что в одном из детских учреждений Благовещенска была обнаружена женщина с телесными повреждениями, поступило в 11:15. На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В минобре региона на вопрос, как человек с ножом попал на территорию детского сада, ответили, что комментарии не дают в интересах следствия.