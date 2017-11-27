В Приамурье мужчина разгромил кабину тепловоза после ДТП на железной дороге

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Правоохранители разбираются в случае, произошедшем 25 ноября в Тындинском районе. На железнодорожных путях столкнулись тепловоз и микрогрузовик. После этого водитель машины разгромил кабину локомотива и напал на локомотивную бригаду.

25ноября в Тындинском районе на станции Могот столкнулись микрогрузовик «ниссан» и тепловоз, ехавший без вагонов. «Автомобиль выехал с правой стороны в непосредственной близости от приближающегося локомотива. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить столкновение не удалось», – пишут в соцсетях.

В результате ДТП тепловоз с рельсов не сошел. В микрогрузовике находились четыре человека, они были нетрезвы. Одного из них зажало. Мужчину освободили собственными силами, помощь медиков ему не потребовалась.

«Водитель поднялся на локомотив, напал на локомотивную бригаду, разбил стекла и повредил оборудование в кабине», – сообщается в соцсетях.

Информацию о происшествии ИА «Амур.инфо» подтвердила начальник отдела по работе со СМИ Дальневосточной железной дороги Инна Пепеляева.