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27ноября
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сегодня, 12:10 2

В Приамурье мужчина разгромил кабину тепловоза после ДТП на железной дороге

В Приамурье мужчина разгромил кабину тепловоза после ДТП на железной дороге
Фото: instagram.com/mreporter_blg

Правоохранители разбираются в случае, произошедшем 25 ноября в Тындинском районе. На железнодорожных путях столкнулись тепловоз и микрогрузовик. После этого водитель машины разгромил кабину локомотива и напал на локомотивную бригаду.

25ноября в Тындинском районе на станции Могот столкнулись микрогрузовик «ниссан» и тепловоз, ехавший без вагонов. «Автомобиль выехал с правой стороны в непосредственной близости от приближающегося локомотива. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить столкновение не удалось», – пишут в соцсетях.

В результате ДТП тепловоз с рельсов не сошел. В микрогрузовике находились четыре человека, они были нетрезвы. Одного из них зажало. Мужчину освободили собственными силами, помощь медиков ему не потребовалась.

«Водитель поднялся на локомотив, напал на локомотивную бригаду, разбил стекла и повредил оборудование в кабине», – сообщается в соцсетях.

Информацию о происшествии ИА «Амур.инфо» подтвердила начальник отдела по работе со СМИ Дальневосточной железной дороги Инна Пепеляева.

Просмотров всего: 1741

#ДТП #криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    1 час назад

    Дебилов на 100 лет запасено....

  • Прогресс

    Прогресс
    53 минуты назад

    Он ехал по главной, а локомотив не уступил дорогу.

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