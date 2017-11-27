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27ноября
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сегодня, 11:31 0

За минувшие выходные благовещенские полицейские остановили 17 нетрезвых водителей

За минувшие выходные благовещенские полицейские остановили 17 нетрезвых водителей
Фото: www.vluki.ru

С 24 по 26 ноября на территории Благовещенска и Благовещенского района проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель!». За эти дни на дорогах выявлены 525 нарушений. Из них в 17 случаях водители находились за рулем в нетрезвом виде, а также отказались проходить медосвидетельствование.

Кроме того, трое водителей задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Еще два водителя задержаны за вождение, будучи лишенными права управления транспортным средством.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок от 1.5 до 2 лет.

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#закон #транспорт

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