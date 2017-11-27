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27ноября
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сегодня, 11:19 0

Пассажироперевозки между Благовещенском и Хэйхэ по понтонному мосту стартуют 1 декабря

Пассажироперевозки между Благовещенском и Хэйхэ по понтонному мосту стартуют 1 декабря
Фото: пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

На реке Амур завершается возведение понтонного моста, сейчас ведутся пусконаладочные работы. Предполагается, что перевозки пассажиров по нему между Благовещенском и Хэйхэ начнутся 1 декабря.

«В этом году на реке сложная ледовая обстановка, поэтому работать трудно, но с 1 декабря мы планируем открыть мост для движения автобусов. Все баржи-понтоны уже установлены, шесть – с китайской стороны, четыре – с нашей. Предстоит сдача контрольной и областной комиссии, после чего мост запустят в эксплуатацию», – рассказал генеральный директор пассажирского порта «АмурАссо» Сергей Курочкин.

Как сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, стоимость проезда по мосту останется на уровне прошлого года. Билет в обе стороны обойдется путешественникам в 2 150 рублей.

Информацию о расписании движения автобусов можно уточнить в справочной службе «АмурАссо» по телефону 8 (4162) 595-764.

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#Китай #транспорт #туризм

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