Житель Белогорска лишился свободы за продажу чужого автомобиля

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Преступление, за которое его осудили в Благовещенске, мужчина совершил в июне 2014 года. Амурчанин приехал в областной центр и решил арендовать машину, при этом возвращать ее не собирался. Он позвонил по одному из найденных в Интернете объявлений и связался с владельцем автомобиля. Мошенник предоставил свои реальные документы и заключил договор аренды с предварительной оплатой.

После мужчина уехал на автомобиле стоимостью 750 тысяч рублей в Белогорск. Там же месяцем позже он продал похищенный автомобиль.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд посчитал признание вины и раскаяние в содеянном; явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; наличие малолетнего ребенка; состояние здоровья подсудимого. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений.

Амурчанина признали виновным и назначили ему наказание за совершенное преступление в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. К этому сроку также добавили наказание, назначенное по приговору Облучинского районного суда Еврейской автономной области от июля 2016 года, и в итоге мужчину приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденного заключили под стражу в зале суда. Также он обязан возместить причиненный владельцу машины ущерб в размере 750 тысяч рублей.