Менять тепловые тарифы в Зее не планируется

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В администрации Зеи прошел круглый стол, на котором обсуждалась проблема тепловых тарифов в городе. В обсуждении приняли участие как специалисты и чиновники, так и обычные горожане. Как было озвучено, скорее всего, тарифы в городе останутся прежними.

Как сообщало Амур.инфо, ранее жители Зеи направили в адрес губернатора Амурской области Александра Козлова коллективное письмо. Они отмечали, что большая часть многоквартирных домов города отапливается от электрокотельной Зейской ГЭС и стоимость одной гигакалории составляет 1 400 рублей. Часть многоэтажек получает тепло от угольных котельных, где средняя стоимость гигакалории составляет уже 4 000 рублей. В результате жильцы одинаковых, но расположенных в разных домах квартир платят за тепло и горячую воду разные суммы, причем у одних эта сумма в два-три раза больше.

Проблема поднималась в ходе пресс-конференции Александра Козлова 17 ноября. Глава региона объяснил горожанам, что тариф на электрокотельной Зейской ГЭС сейчас установлен как на технологические нужды, и с точки зрения коммерции он не оправдан. Таким образом, тариф может вырасти: проблему необходимо не ухудшить.

Как пишет «Зейский вестник», глава Зеи Сергей Матвеев в ходе круглого стола сообщил, что в свое время специализированная организация разработала схему теплоснабжения города. Это легло в концепцию развития системы ЖКХ до 2030 года. В соответствии с этим документом, перевод угольных котельных на электрическую энергию не планируется. Также не планируется перевод многоэтажек микрорайона Светлый-3 на теплоснабжение от электрокотельной.

По словам Матвеева, теплоснабжение в Зее осуществляется от семи источников: два из них – электрокотельные Зейской ГЭС и пять – угольные котельные ООО «ТЭК "Зея"». 60 процентов всей тепловой энергии поступает от электрокотельных, а остальные потребители получают тепло от угольных котельных.

Начальник управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области Ольга Личман рассказала присутствовавшим, что Зейская ГЭС не является собственностью Амурской области. Как следствие, вопросы ценообразования на региональном уровне не решаются.

«Цена электроэнергии устанавливается по всему субъекту РФ, а не отдельно для каждого муниципального образования», – пояснила Ольга Личман.

Она подчеркнула, что в стоимость электрической энергии входит не только ее производство: учитываются расходы на ее производство всеми генерирующими объектами, например, Благовещенской ТЭЦ или Райчихинской ГРЭС, производящих более дорогое электричество.

«Правда, Ольга Личман не стала объяснять, зачем Приамурью предприятия с дорогой электроэнергией, если в избытке есть дешевая, вырабатываемая гидроэлектростанциями», – отмечает «Зейский вестник».

Ольга Личман также пояснила, что электроэнергия выдается на электрокотельную по себестоимости, а уголь нужно завозить.

Руководитель комитета ЖКХ администрации Зеи Евгений Шулепов ответил на вопрос: «Если в пределах всего дальневосточного региона допустимо смешать стоимость электричества, вырабатываемого всеми генерирующими компаниями, и вывести среднее арифметическое значение, то почему нельзя это сделать в рамках отдельно взятого города?».

«Такой вопрос мы изучали, – рассказал Евгений Сергеевич. – Еще в 2012 году мы обратились в управление государственного регулирования цен и тарифов с вопросом: возможно ли установление единого тарифа на территории города Зеи? Был получен ответ, что это возможно при условии создания единой теплоснабжающей организации».

Евгений Шулепов подчеркнул, что непременным условием для этого должно быть создание «перетока мощности». Иначе говоря, все тепловые сети города должны быть сообщающимися. По подсчетам, если сейчас установить единый тариф для Зеи, то для тех, чьи дома получают тепло от электрокотельных, плата повысится на 1 100 рублей, а те, кто получает тепло от угольных котельных, будут платить на 1 600 рублей меньше. Кроме того, потребуется решить массу вопросов, связанных с льготными категориями граждан, компенсацией выпадающих доходов теплоснабжающим организациям.

Первый заместитель министра ЖКХ Амурской области Вадим Кирпиков сообщил, что при таком раскладе расходы бюджета Приамурья по компенсации выпадающих доходов возрастут с 52 миллионов рублей до 102 миллионов.

Как итог круглого стола, было решено создать рабочую группу, которая должна будет выработать приемлемое для всех решение. В нее войдут специалисты и представители общественности.