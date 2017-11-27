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На прием к заместителю председателя Следственного комитета России записались 11 амурчан

На прием к заместителю председателя Следственного комитета России записались 11 амурчан

27 ноября в Амурскую область приезжает заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенант юстиции Илья Лазутов. На личный прием, который запланирован на 28 ноября, уже записались 11 жителей Приамурья.

К заместителю председателя Следственного комитета России амурчане могут обратиться по вопросам, касающимся расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок следователями областного следственного управления. Последний раз в Амурской области прием граждан сотрудником центрального аппарата СК России проводился в 2015 году.

В Хабаровске, где Илья Лазутов работал на прошлой неделе, он принял во время личного приема 44 жителя Хабаровского, Приморского краев и Еврейской автономной области. Самая масштабная делегация составила 25 человек – на невыплату зарплаты пожаловались работники филиала компании ГВСУ № 6 (бывший «Дальспецстрой»).

В Благовещенске также особое внимание намерены уделить вопросам невыплаты зарплаты. Прием будет проводиться с 10 часов в здании следственного управления СК России по Амурской области по адресу: Благовещенск, улица Первомайская, 27. Записаться на прием можно по телефонам: (4162) 22-14-00, 22-14-51, 22-14-30, 22-14-05.

При обращении на прием посетителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, в случае обращения от имени третьих лиц – дополнительно доверенность, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

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