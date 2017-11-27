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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: сохранение эвенкийского языка

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: сохранение эвенкийского языка

В понедельник, 27 ноября, в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет интервью Михаила Митрофанова с учителем эвенкийского языка и литературы средней общеобразовательной школы села Усть-Нюкжа Тындинского района Любовью Максимовой и заведующей кафедрой иностранных языков АмГУ, доцентом, кандидатом филологических наук Ольгой Морозовой.

Тема утренней беседы – сохранение родного языка и выпуск «Звукового эвенкийско-русско-английского словаря». Дневной эфир проведут Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина.

Вечером в эфире радиостанции выйдет очередной выпуск программы «Семейные разборки». Ведущие Алексей Воскобойников и Анастасия Болотина попробуют разобраться, когда нужно выпускать в самостоятельную жизнь повзрослевших детей.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

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